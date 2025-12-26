Επίσημο: Αναβλήθηκε η αναμέτρηση Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR για τη GBL

Το παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL ανάμεσα σε Μαρούσι και Παναθηναϊκό AKTOR αναβλήθηκε και επίσημα, όπως γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης ο ΕΣΑΚΕ. Οκτώ παίκτες των «πράσινων» και τρία μέλη του σταφ βρέθηκαν θετικά στη γρίπη Α, γεγονός που οδήγησε στην αναβολή της αναμέτρησης.

Ο αγώνας ήταν αρχικά προγραμματισμένος για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου και ώρα 18:15. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ, το ματς στο κλειστό του Αγίου Θωμά θα γίνει την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ

«Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR που ήταν προγραμματισμένος για τις 27/12/25 και ώρα 18:30 για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την Τρίτη 30/12/25 και ώρα 18:30 με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ»