Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζαλγκίρις

Ο Παναθηναϊκός για τα πρώτα 25 λεπτά, σχεδόν δε βρισκόταν στο παρκέ της «Zalgirio Arena», με την ομάδα του Κάουνας να φτάνει μέχρι και το +14. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι «πράσινοι» έδειξαν γιατί είναι... επτάστεροι!

Με αυτόν τον τρόπο και με ένα Οσμάν να βρίσκεται... εν εξάλλω, το «τριφύλλι» επικράτησε της Ζαλγκίρις Κάουνας για την 18η αγωνιστική της EuroLeague. Τρίτο σερί θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μετά τις νίκες επί των Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ κατά σειρά!

Standings provided by Sofascore

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα 18ης αγωνιστικής