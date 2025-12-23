Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζαλγκίρις
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας επί της Ζαλγκίρις για την 18η αγωνιστική.
Ο Παναθηναϊκός για τα πρώτα 25 λεπτά, σχεδόν δε βρισκόταν στο παρκέ της «Zalgirio Arena», με την ομάδα του Κάουνας να φτάνει μέχρι και το +14. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι «πράσινοι» έδειξαν γιατί είναι... επτάστεροι!
Με αυτόν τον τρόπο και με ένα Οσμάν να βρίσκεται... εν εξάλλω, το «τριφύλλι» επικράτησε της Ζαλγκίρις Κάουνας για την 18η αγωνιστική της EuroLeague. Τρίτο σερί θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μετά τις νίκες επί των Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ κατά σειρά!
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα 18ης αγωνιστικής
- Dubai BC – Αρμάνι Μιλάνο 99-92
- Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 72-71
- Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 85-92
- Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82
- Βαλένθια – Μπασκόνια 91-81
- Παρί – Ερυθρός Αστέρας LIVE
- Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές LIVE
- Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 26/12 19:00
- Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 26/12 20:30
- Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 26/12 21:30