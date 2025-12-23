Παναθηναϊκός: Το «μυστήριο» post του Γιαννακόπουλου που ίσως να προμηνύει μεταγραφή

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στη Λιθουανία για την αναμέτρηση της Τρίτης (23/12, 20:00) με τη Ζαλγκίρις Κάουνας, η οποία θα είναι η τελευταία για το Τριφύλλι στην Euroleague για το 2025.

Το 2026, που ξεκινάει με ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, περιλαμβάνει φυσικά και το Final 4 του Telekom Center Athens, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανεβάζει στο Instagram ένα story στο οποίο κύκλωσε το τριφύλλι με οκτώ αστέρια και δείχνοντας με τον δικό του τρόπο πως κάτι σημαντικό έρχεται.

Χαρακτηριστικά έγραψε: «Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα», χωρίς να γίνεται συγκεκριμένος για το τι μπορεί να είναι αυτό!

Screenshot

Η δημοσίευση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

Το δεδομένο είναι πως ο Παναθηναϊκός έχει ανοικτές τις κεραίες του στη μεταγραφική αγορά για έναν ψηλό και πολλοί συνέδεσαν αυτή την ανάρτηση με το σχετικό ζήτημα.