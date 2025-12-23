Η ώρα και το κανάλι του Ζαλγκίρις-Παναθηναϊκός και οι υπόλοιπες «μάχες» της Euroleague
Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας για την EuroLeague.
Ο Παναθηναϊκός, έπειτα από δυο σερί θετικά αποτελέσματα κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ κατά σειρά, έχει μια δύσκολη πρόκληση για να διατηρήσει τον αέρα αυτόν της ανανέωσης. Το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.
Οι «πράσινοι» θα φιλοξενηθούν στη «Zalgirio Arena», με την αναμέτρηση να έχει πρώτο τζάμπολ στις 20:00 και να μεταδίδεται απευθείας από το κανάλι της Novasports Prime.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας
- 18:00, Dubai BC - Μιλάνο, Novasports 2
- 19:45, Φενέρμπαχτσε - Μπαρτσελόνα, Novasports 4
- 20:00, Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός, Novasports Prime
- 21:00, Βαλένθια - Μπασκόνια, Novasports Start
- 21:30, Μπάγερν Μονάχου - Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports 5
- 21:45, Βιλερμπάν - Αναντολού Εφές, Novasports 6
- 21:45, Παρί - Ερυθρός Αστέρας, Novasports 3