Η ώρα και το κανάλι του Ζαλγκίρις-Παναθηναϊκός και οι υπόλοιπες «μάχες» της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός, έπειτα από δυο σερί θετικά αποτελέσματα κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ κατά σειρά, έχει μια δύσκολη πρόκληση για να διατηρήσει τον αέρα αυτόν της ανανέωσης. Το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» θα φιλοξενηθούν στη «Zalgirio Arena», με την αναμέτρηση να έχει πρώτο τζάμπολ στις 20:00 και να μεταδίδεται απευθείας από το κανάλι της Novasports Prime.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας