Πανιώνιος: Πότε θα είναι έτοιμο το κλειστό στη Νέα Σμύρνη και πώς θα μοιάζει (pic)

Το 2019 το κλειστό της οδού Αρτάκης κατεδαφίστηκε. Η ιστορική έδρα του Πανιωνίου και αρκετών ακόμη ομάδων αποτελούσε παρελθόν. Στη θέση εκείνου του μικρού κλειστού θα κατασκευαζόταν μία νέα υπερσύγχρονη εγκατάσταση, ένα Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο, μελετημένο με έμφαση στον Βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Από τότε όμως δεν έχει ολοκληρωθεί και το περιμένει εναγωνίως και η περιοχή και η οικογένεια του Πανιωνίου.



Σύμφωνα με τη μελέτη το νέο κλειστό θα μπορούσε να φιλοξενήσει αθλήματα όπως το μπάσκετ, το βόλεϊ, το χάντμπολ, το τένις αλλά και το τραμπολίνο, την πάλη, το τάε κβο ντο και τη γυμναστική, ανάμεσα στα άλλα. Φυσικά, στον ίδιο χώρο θα μπορούν να γίνουν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες δραστηριότητες.

Ο Δήμαρχος για το έργο

Το έργο δημοπρατήθηκε το 2018 και σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Γιώργου Κουτελάκη έπρεπε να είχε παραδοθεί τον Ιούνιο του 2022. Ωστόσο, διάφορα προβλήματα που προέκυψαν με την κατασκευάστρια εταιρεία οδήγησαν σε τρομακτικές καθυστερήσεις στην περάτωση του έργου. Η μελέτη είχε γίνει πριν πολλά χρόνια, επί συγκεκριμένων οικονομικών προβλέψεων. Η εταιρεία που ανέλαβε είχε πάρει τη δουλειά με έκπτωση 46%. Έκτοτε το κόστος των οικοδομικών υλικών έχει τριπλασιαστεί, γεγονός που οδήγησε την Τομή (κατασκευάστρια εταιρεία) να επικαλεστεί το αυξημένο κατασκευαστικό κόστος, δηλώνοντας ότι αδυνατούσε λόγω αυτού να εκτελέσει το σύνολο του έργου.

«Είναι ένα έργο που δημοκρατήθηκε το 2018, γκρεμίστηκε το παλιό κλειστό το 2019, υπογράφηκε η σύμβαση για το νέο κλειστό μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον Ιούνιο του 2021 και θα έπρεπε να είχε παραδοθεί τον Ιούνιο του 2022. Απ’ το 2019 μέχρι το 2021 είχαμε έναν γκρεμισμένο χώρο, ένα οικόπεδο χωρίς δραστηριότητα, αναμένοντας μια σύμβαση η οποία θα μπορούσε κιόλας να μην είχε υπογραφεί λόγω των θεμάτων που προέκυψαν μέχρι την υπογραφή της», είχε αναφέρει σε δηλώσεις του το 2024 ο δήμαρχος της Νέας Σμύρνης.

Οι μακέτες για το νέο κλειστό στη Νέα Σμύρνη

