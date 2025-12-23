Μια πράξη αγάπης για τα Χριστούγεννα: Το δώρο των παικτών του Ολυμπιακού σε μικρούς ασθενείς

Τα Χριστούγεννα είναι συνώνυμο της αγάπης και της προσφοράς. Με αυτή τη σκέψη, οι Νιλικίνα, ΜακΚίσικ, Φαλ και Νετζήπογλου επισκέφθηκαν την παιδιατρική πτέρυγα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι, προσφέροντας δώρα και στήριξη στα παιδιά που δίνουν τον δικό τους αγώνα, γεμίζοντας τους διαδρόμους χαμόγελα.

Το μήνυμα του Ολυμπιακού:

«Οι Φρανκ Νιλικίνα, Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουστάφα Φαλ και Όμηρος Νετζήπογλου βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης (23/12) στην παιδιατρική πτέρυγα του Ομίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι, γεμίζοντας τους διαδρόμους και τα δωμάτια με χαμόγελα, δώρα και πολλή αγάπη, χαρίζοντας στους μικρούς τους φίλους ξεχωριστές στιγμές χαράς και αισιοδοξίας».