Λήξη συναγερμού για τη βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel - Εικόνες από το σημείο

Σε επιφυλακή τέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης οι δυνάμεις της Αστυνομίας καθώς άγνωστος κάλεσε στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και στην Άμεση Δράση αναφέροντας ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Ο άγνωστος που προειδοποίησε για την έκρηξη της βόμβας έδωσε χρονικό περιθώριο 45 λεπτών.

Μετά από έλεγχο των ειδικών ομάδων της ΕΛΑΣ, δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο ενώ παρήλθε και το χρονικό όριο που είχε θέσει ο άγνωστος για τον εκρηκτικό μηχανισμό χωρίς να συμβεί το παραμικρό.

Φωτο: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την εφημερίδα, η ομάδα αγνώστων που επικοινώνησε με τα γραφεία της «Εφημερίδας των Συντακτών» έδωσε συγκεκριμένο χρονικό τελεσίγραφο για την υποτιθέμενη ενεργοποίηση της βόμβας. Οι δράστες ισχυρίστηκαν χαρακτηριστικά πως ο εκρηκτικός μηχανισμός πρόκειται να εκραγεί σε 45 λεπτά.

Ο δρόμος μπροστά από το ξενοδοχείο άμεσα αποκλείστηκε από την ΕΛΑΣ, και ο κόσμος βγήκε έξω. Στο δρόμο μετακινήθηκαν και άτομα που γιόρταζαν την 47η επέτειο από την ιρανική επανάσταση, από ειδική εκδήλωση της ιρανικής πρεσβείας.

Φωτο: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Συγκέντρωση κατά του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν έξω από το Divani Caravel



📹 Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/DmM9zpRsRY — Flash.gr (@flashgrofficial) February 11, 2026

Ο χώρος γύρω από το ξενοδοχείο τέθηκε υπό αστυνομικό κλοιό και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ. Επίσης, είχαν κλείσει και τα δύο ρεύματα μπροστά από το Caravel.

Φωτο: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Δείτε βίντεο από το σημείο: