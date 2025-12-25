Στο πνεύμα των Χριστουγέννων η Λιόν: Απέκλεισε ομάδα 7ης κατηγορίας και της έκανε δωρεά 100.000 ευρώ

Η Λιόν είναι και επίσημα στο πνεύμα των Χριστουγέννων, η οποία σε ρόλο... Αγιου Βασίλη, έκανε ένα αναπάντεχο δώρο στην αντίπαλό της στον θεσμό του Κυπέλλου, την Σεν-Κιρ Κολόνιε.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν πρόσφατα (21/12) στο Κύπελλο Γαλλίας και παρότι το ημίχρονο είδε την Σεν-Κιρ Κολόνιε να αντέχει έχοντας κρατήσει το μηδέν στην άμυνα, οι Λιονέ έδειξαν την ποιότητά τους στο δεύτερο μέρος και κέρδισαν με 3-0, αφήνοντας εκτός συνέχειας την... γειτόνισσά της. Η έδρα του γειτονικού συλλόγου βρίσκεται λίγο έξω από την Λιόν, και πρόκειται για ένα προάστιο που αριθμεί περίπου 6.000 κατοίκους.



Καθώς πλησιάζουν γιορτές, οι άνθρωποι της Λιόν αποφάσισαν να προβούν σε μία όμορφη πρωτοβουλία, «σοκάροντας» ευχάριστα την Σεν-Κιρ Κολόνιε. Συγκεκριμένα αποφάσισαν να δωρίσουν στην... αποκλεισμένη τους αντίπαλο ένα ποσό της τάξεως των 100.000 ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη μαζί με αυτά του αγώνα έφτασαν περίπου τα 150.000 ευρώ. Μάλιστα αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με την «Equipe», ο σύλλογος λειτουργεί με ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 280.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι καλύφθηκαν κάτι παραπάνω από τα μισά της χρονιάς.



⚽ Moins de 24 heures après avoir vécu une soirée hors du temps, le FC St-Cyr/Collonges restait la tête dans les étoiles après avoir défié l’OL... #OLRCC #CoupeDeFrance

➡️ https://t.co/uSc5sXmIHj pic.twitter.com/d0Wp8TEgQ7 — Le Progrès Lyon (@leprogreslyon) December 22, 2025

Ένα δώρο που η Σεν-Κιρ Κολόνιε δέχθηκε με μεγάλη ευγνωμοσύνη, από μια ομάδα που μερικούς μήνες πριν πέρασε τις δικές της οικονομικές δυσκολίες που την έσπρωξαν στο χείλος του υποβιβασμού.