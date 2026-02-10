Πανιώνιος - Μπεσίκτας 74-114: Βαριά «κατοστάρα» και πικρός αποκλεισμός για τους «κυανέρυθρους»

Όλα πήγαν στραβά από το πρώτο, έως και το τελευταίο λεπτό για τον Πανιώνιο, στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπεσίκτας. Ο «Ιστορικός» δεν πήγαινε για τίποτα προφανώς, αφού βρισκόταν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας του EuroCup. Παρόλα αυτά, η ελληνική ομάδα που πάλεψε για την τιμή των όπλων, δεν διατηρήθηκε σε αξιοπρεπές επίπεδο. Ισοπεδώθηκε από τους Τούρκους με σκορ 74-114 κι έκλεισε την πορεία της στον θεσμό με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.

Η διαφορά μιλάει από μόνη της. Το ματς δεν χρίζει ιδιαίτερης ανάλυσης... Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ της τάξης του 28-11 κι έβαλαν «ταφόπλακα» στις ελπίδες του Πανιωνίου.

Η συνέχεια ήταν ανάλογη. Η ομάδα του Μάρκοβιτς βρισκόταν υπολειπόμενη 20 πόντων και πάνω σε σταθερή βάση. Το τελικό αποτέλεσμα πάντως, είναι απίστευτα «βαρύ» για τον Πανιώνιο και δεν τον τιμά.

Η ασταμάτητη φέτος Μπεσίκτας, ανέβηκε στο 13-5. Οι ηττημένοι υποχώρησαν στο 4-14, αλλά καμία σημασία δεν έχει, διότι αυτή ήταν και η τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Οι «κυανέρυθροι» έχουν πια απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού στην Stoiximan GBL. Αφοσιώνονται στην εγχώρια λίγκα, ώστε να διασφαλίσουν πως δεν θα υποβιβαστούν.

Τα Δεκάλεπτα: 26-31, 37-59, 52-83, 74-114.

Πηγή: Athletiko.gr