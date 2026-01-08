Παναθηναϊκός: Το νέο «χτύπημα» του Γιαννακόπουλου στο Instagram

Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει μεγαλύτερη πίστη στη φετινή επιτυχία του Παναθηναϊκού, από τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Δημήτρη Γιαννακόπουλο! Ο οποίος μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΚΑΕ, με κάθε αφορμή και ευκαιρία που υπάρχει, εκφράζει την απαράμιλλη στήριξή του σε παίκτες και προπονητή.

Μέσω ενός story του στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, υπογράμμισε πως οι παίκτες του, ξέρουν το πότε χρειάζεται να βγουν μπροστά, ενώ τόνισε πως έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον Εργκίν Αταμάν. Ταυτόχρονα, έκανε μια... ανακεφαλαίωση των επιτυχιών του κλαμπ τα τελευταία δυο χρόνια, στέλνοντας το δικό του μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση...

«Όσοι λένε ότι ο Παναθηναικός δεν αξιοποιεί επαρκώς το ρόστερ του είναι άσχετοι. Οι παίχτες οι ίδιοι δεν αξιοποιούν το 100% τους διότι δεν έχουν κόμπλεξ και ξέρουν μέσα τους και ποιοι είναι αλλά και πότε πραγματικά αρχίζει η σεζόν και τότε φορτσάρουν ...Ο Παναθηναικός έχει δείξει ότι όταν πρέπει σοβαρεύεται και πιάνει κορυφή.

Την μία χρονιά ευρωπαϊκό με την μεγαλύτερη ανατροπή στα χρονικά και πρωτάθλημα Ελλάδος μέσα σε επικίνδυνες και ακραίες συνθήκες.

Πέρυσι χάνοντας έναν αγώνα απέναντι στην Πρωταθλήτρια ευρώπη δεν το ξανασήκωσε και στην Ελλάδα οι ακόμα πιο ακραίες συνθήκες αυτή τη φορά υπερίσχυσαν.... Παιζόταν η ύπαρξη ολόκληρου συστήματος στους τελικούς.

Ας δείξουμε λίγο εμπιστοσύνη ....αυτό σημαίνει στηρίζω μία ομάδα.... Δεν την κρίνω πριν το τέλος ειδικά όταν δύο χρόνιες με έχει διαψεύσει.

Ούτε εγώ γουστάρω να μην παίζει πάντα καλά η ομάδα (γιατί έτσι με έχω συνηθίσει)

Εγώ στηρίζω "Άμαν Άμαν" και το καλύτερο ρόστερ της Ευρώπης.

Έχουν αποδείξει ότι και φιλότιμο υπάρχει και το ταλέντο αλλά και ο εσωτερικός εγωισμός».