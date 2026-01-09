Παναθηναϊκός AKTOR: Ο κανονικός Χολµς και η εύρεση της αµυντικής του ταυτότητας

Έβγαλε (και µε το παραπάνω) αντίδραση ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Βίρτους. Μπορεί διαβάζοντας κάποιος πως το παιχνίδι ολοκληρώθηκε µε σκορ 84-71 να θεωρήσει πως δεν πέτυχε και κανέναν… άθλο το «τριφύλλι», η αλήθεια όμως είναι πως αυτά που αποκόμισε από αυτό το παιχνίδι µπορεί να του φανούν υπερπολύτιµα για τη συνεχεία. Κυρίως γιατί µετά από δύο διαδοχικές εντός έδρας ήττες από Ολυµπιακό και Μιλάνο στην έδρα του, δεν τρίτωσε το κακό. Αντίθετα, αυτό που είδαμε το βράδυ της Πέµπτης ήταν ο πιο κανονικός Παναθηναϊκός που έχουμε δει ως τώρα, απλούστατα γιατί επιτέλους έπαιξε άμυνα για 40 λεπτά. Χωρίς να ψάχνει ήρωες και 30ρες από τον Ναν, χωρίς να χαλαρώσει σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, χωρίς να ψάξει βιαστικές λύσεις από την επίθεση του. Εμφάνισε απλώς στο glass floor του «T-Center» την πραγματική του ταυτότητα.

Η βραδιά του Χολµς

Με πρωταρχικό στόχο την άµυνα -όπως δήλωσε µετά το παιχνίδι και ο Κέντρικ Ναν- τα πράγματα βρήκαν τον δρόμο τους. Ο Χολµς έκανε ό,τι ήθελε σε άμυνα και επίθεση, χάρισε θέαµα και ουσία στους φίλους της ομάδας και αγγίζοντας το νταµπλ-νταµπλ (16π, 9 ριµπάουντ) ήταν το κέρδος του Αταµάν ενόψει της συνέχειας. Αυτό ήταν και το πρώτο πραγµατικά «γεµάτο» παιχνίδι του Χολµς (είχε κάνει ένα ανάλογο απέναντι στη -χαµηλότερου επιπέδου- Βιλερµπάν), ο οποίος βγήκε µπροστά σε µια περίοδο που η γκρίνια γύρω από την προσφορά των ψηλών του Παναθηναϊκού είχε γιγαντωθεί.

Ο Ρισόν Χόλμς / Eurokinissi

Με τέτοια άµυνα µπορεί να πάει εκεί που ονειρεύεται

Μοιάζει κάπως κλισέ και κουραστικό να γίνεται συνεχώς αναφορά στο ίδιο ζήτημα, η αλήθεια είναι όμως πως µόνο αν µπορέσει ο Παναθηναϊκός να έχει σταθερότητα αμυντικά µπορεί να φτάσει ξανά στην κορυφή. Απέναντι στη Βίρτους, έγινε εµφατικά η αρχή. Το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε το παιχνίδι µε 10 κλεψίµατα, 5 µπλοκ, περισσότερα ριµπάουντ από τους Ιταλούς, που µέτρησαν 14 ασίστ για 16 λάθη χάρη στην αµυντική συνοχή των παικτών του Αταµάν. Για να καταλάβει κανείς πόσο σπάνια συµβαίνει φέτος στον Παναθηναϊκό αυτό που είδαµε απέναντι στην οµάδα του Ιβάνοβιτς, αυτό ήταν µόλις το 2ο παιχνίδι που οι «πράσινοι» κρατούν αντίπαλο σε τόσο χαµηλό σκορ (71 πόντους πέτυχε η Βίρτους), έχοντας κρατήσει χαµηλότερα µονάχα την κακή φέτος Παρτιζάν, η οποία είχε πετύχει µόλις 69 πόντους στο ΟΑΚΑ σε εκείνο το παιχνίδι! Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η σταθερότητα. Να βρει την ισορροπία µεταξύ της επιθετικής πολυφωνίας του ρόστερ και να την εκτοξεύσει µέσω της άµυνας. Ακολουθεί η έξοδος στη Γερµανία, εκεί όπου το εµπόδιο της Μπάγερν δεν είναι τροµακτικό, ούτε όµως και αµελητέο…