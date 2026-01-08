Παναθηναϊκός - Βίρτους Μπολόνια 84-71: Νίκη-αντίδραση με οδηγό την άμυνα και «οδοστρωτήρα» Χολμς

Έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί και αντέδρασε το «τριφύλλι». Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του τα αρνητικά αποτελέσματα των προηγούμενων αγωνιστικών και με εξαιρετική άμυνα επικράτησε της Βίρτους Μπολόνια με 84-71 στο «Telekom Center Athens» στην 21 αγωνιστική αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» παρουσίασαν το καλύτερο τους πρόσωπο στην άμυνα, επιβλήθηκαν στη «μάχη» της ρακέτας και κράτησαν χαμηλά στο σκορ τους Ιταλούς, πραγματοποιώντας ένα γεμάτο παιχνίδι.

Αναμφίβολα κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Ρισόν Χολμς, με τον ψηλό του Παναθηναϊκού να πραγματοποιεί το καλύτερο του παιχνίδι με τη πράσινη φανέλα. Ο 32χρονος σέντερ μέτρησε 16 πόντους και 9 ριμπάουντ στο διάστημα που αγωνίστηκε, «αγγίζοντας» το νταμπλ-νταμπλ. Από κοντά όπως πάντα ήταν και ο Ναν, που με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ έδωσε λύσεις στην επίθεση του Επτάστερου.

Πλέον, το «τριφύλλι» στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι της GBL με το Περιστέρι (11/1, 16:00) στο ΟΑΚΑ, πριν ταξιδέψει την ερχόμενη Πέμπτη στη Γερμανία για το παιχνίδι της EuroLeague απέναντι στη Μπάγερν (15/1, 20:30).

Το ματς

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Σλούκα, Γκράντ, Όσμαν, Χουάντσο και Χολμς, αφήνοντας τον Κέντρικ Ναν εκτός αρχικής πεντάδας. Ο Αμερικανός δεν άργησε να μπει στο παιχνίδι πάντως, με τον Γκραντ να αντικαθίσταται νωρίς έπειτα από ένα φάουλ που ξεσήκωσε το κοινό στο ΟΑΚΑ. Το εύστοχο τρίποντο του Χουάντσο έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, με τον Παγιόλα όμως να απαντά άμεσα ανεβάζοντας στους 2 τη διαφορά.

Χολμς, Χουάντσο και Όσμαν ήταν οι πρωταγωνιστές του πρώτου δεκαλέπτου, με τον πρώτο να έχει από νωρίς 6 πόντους και 5 ριμπάουντ, βοηθώντας το «τριφύλλι» να φτιάξει μια διαφορά 7 πόντων (20-13, 9').Με οδηγό την άμυνα ο Παναθηναϊκός βρήκε ακόμα και διψήφια διαφορά, με το δίποντο του Σμάιλαγκιτς να γράφει τον επίλογο του 1ου δεκαλέπτου (23-15, 10').

Ένα γρήγορο 7-0 της Βίρτους έριξε στους 5 τη διαφορά, με τον Εργκίν Αταμάν να καλεί εσπευσμένα τάιμ-άουτ, πριν χαθεί ακόμα περισσότερο η αμυντική συνοχή των «πράσινων». Ο Σλούκας με έυστοχο τρίποντο ανέβασε ξανά στο +9 την διαφορά, με τον Ιβάνοβιτς να καλεί με τη σειρά του τάιμ-άουτ βλέποντας τον Παναθηναϊκό να βρίσκει ξανά ρυθμό (36-27, 18'). Η Βίρτους μείωσε στους 3 στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Σλούκας αστόχησε αρχικά σε σουτ για δύο, από το ριμπάουντ του Γιούρτσεβεν όμως ο Ναν πήρε την μπάλα και με buzzer beater τρίποντο έγραψε ιδανικό επίλογο στο πρώτο ημίχρονο. Σκορ ημιχρόνου 39-33.

Eurokinissi

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο 2ο μέρος, μειώνοντας στο καλάθι. Ο Χολμς με εντυπωσιακή τάπα δεν επέτρεψε στους Ιταλούς να ισοφαρίσουν. Με ένα ακόμα εντυπωσιακό μπλόκ του Χουάντσο ο Παναθηναϊκός έφτιαξε τη φάση του αγώνα. Ο Ναν στο τρανζίσιον πρόλαβε τη μπάλα πριν βγει εκτός, ο Σορτς ύψωσε και ο Χολμς κάρφωσε εντυπωσιακά, ξεσηκώνοντας τον κόσμο στο γήπεδο. Ο Αμερικάνος σέντερ ήταν σε εξαιρετική βραδιά, χαρίζοντας διαρκώς εντυπωσιακά καρφώματα στην επίθεση, μαζεύοντας πολλά ριμπάουντ και βοηθώντας σημαντικά στην άμυνα.

Ο Τέιλορ ευστόχησε σε τρίποντο και μείωσε προσωρινά στους 6, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος όμως αποφάσισε να γίνει παράγοντας του αγώνα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πρώτα απαντώντας στον Τέιλορ με σουτ πίσω από τα 6.75μ και στη συνέχεια καρφώνοντας εμφατικά, ανεβάζοντας στο +11 τη διαφορά στο κρισιμότερο σημείο της αναμέτρησης. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε απόλυτα το παιχνίδι, δεν επέτρεψε στη Βίρτους να επιστρέψει ποτέ και επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 39-33, 56-48, 84-71.