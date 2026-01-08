Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στη Βίρτους

Έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί και αντέδρασε το «τριφύλλι». Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του τα αρνητικά αποτελέσματα των προηγούμενων αγωνιστικών και με εξαιρετική άμυνα επικράτησε της Βίρτους Μπολόνια με 84-71 στο «Telekom Center Athens» στην 21 αγωνιστική αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» παρουσίασαν το καλύτερο τους πρόσωπο στην άμυνα, επιβλήθηκαν στη «μάχη» της ρακέτας και κράτησαν χαμηλά στο σκορ τους Ιταλούς, πραγματοποιώντας ένα γεμάτο παιχνίδι.

Με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 13-8 και την 6η θέση, ενώ η Βίρτους με ρεκόρ 10-11 βρίσκεται στη 12η θέση.

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης

Ντουμπάι - Φενέρ 92-81

Παναθηναϊκός - Βίρτους 84-71

Βαλένθια - Μονακό (σε εξέλιξη)

Ρεάλ - Μακάμπι (σε εξέλιξη)

Η βαθμολογία