Live το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν στο ΣΕΦ για τη EuroLeague

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την ήττα στη Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρ και υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Μπάγερν, για την 21η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν μόνο νίκη απέναντι στους «Βαυαρούς», για να αναρριχηθούν ακόμα παραπάνω στη βαθμολογία.

Οι 12δα του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Μόρις, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Γουόρντ, Παπανικολάου, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Βεζένκοφ, Πίτερς.

