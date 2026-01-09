Ολυμπιακός: Ορίστηκε η ημερομηνία και η ώρα του αναβληθέντος αγώνα με την Φενέρμπαχτσε

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση που ενημερώνει τον κόσμο πότε θα γίνει η εξ αναβολής αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε για την Euroleague.

Θυμίζουμε πως η εν λόγω αναμέτρηση είχε αναβληθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην Αττική, και προγραμματίστηκε για τις 17 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο στις 21:15.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η εξ’ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε προγραμματίστηκε για τις 17 Μαρτίου (21:15).

Ο αγώνας είχε αναβληθεί κατόπιν απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, έπειτα από σχετική ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν εκείνη την ημέρα στην Αττική.