Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Άρη

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, όπως ανακοίνωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της, ήρθε σε συμφωνία με τον Άρη για την παραχώρηση του Κώστα Αντετοκούνμπο με την μορφή δανεισμού.

Η προσθήκη του Ταϊρίκ Τζόουνς δεν αφήνει χώρο στον διεθνή σέντερ, ο οποίος φέτος έχει παίξει σε 10 από τα 12 παιχνίδια του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL με 9:44 μέσο όρο (2,5π., 2ρ., 0,4ασ., 0,3κλ., 0,3κοψ., 0,6λ.) και σε μόλις 3 από τα 18 στην Ευρωλίγκα με 5:24 (1,3π., 1ρ., 0,7ασ., 3λ.). Ο 28χρονος σέντερ θα αγωνιστεί στον Άρη μέχρι το τέλος της σεζόν, και αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στην ομάδα.