Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Άρης Κώστας Αντετοκούνμπο

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Άρη

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την παραχώρηση του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Άρη με την μορφή δανεισμού.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, όπως ανακοίνωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της, ήρθε σε συμφωνία με τον Άρη για την παραχώρηση του Κώστα Αντετοκούνμπο με την μορφή δανεισμού.

Η προσθήκη του Ταϊρίκ Τζόουνς δεν αφήνει χώρο στον διεθνή σέντερ, ο οποίος φέτος έχει παίξει σε 10 από τα 12 παιχνίδια του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL με 9:44 μέσο όρο (2,5π., 2ρ., 0,4ασ., 0,3κλ., 0,3κοψ., 0,6λ.) και σε μόλις 3 από τα 18 στην Ευρωλίγκα με 5:24 (1,3π., 1ρ., 0,7ασ., 3λ.). Ο 28χρονος σέντερ θα αγωνιστεί στον Άρη μέχρι το τέλος της σεζόν, και αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στην ομάδα.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Άρης Κώστας Αντετοκούνμπο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader