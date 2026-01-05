Η μεταγραφική «βόμβα» ολοκληρώθηκε: Στον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Από τα ασπρόμαυρα της Παρτίζαν στα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Ολυμπιακού, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να ανακοινώνουν την απόκτησή του.

✍️🏾Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του @TyriqueJones_ . Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.#OlympiacosBC announces the signing of Tyrique Jones. The American center has signed a 2.5-year contract with our team.… — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 5, 2026





Το σίριαλ των εορτών έφτασε στο τέλος του, με τον Αμερικανό να αποχωρεί από την Παρτίζαν, στην οποία το τελευταίο διάστημα ήταν ξένο σώμα και να εντάσσεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού δίνοντας άλλη δυναμική στη γραμμή των ψηλών.



Οι ερυθρόλευκοι βγήκαν νικητές στον «πλειστηριασμό» που στήθηκε ανάμεσα σε αυτούς, την Μακάμπι και τη Ντουμπάι για τον Αμερικανό, έχοντας ως μεγάλο σύμμαχο και τον παίκτη ο οποίος ήθελε να πάει σε ένα κλαμπ με το οποίο θα μπορούσε να διεκδικήσει το τρόπαιο της Euroleague και τους εγχώριους τίτλους.



Παράλληλα ο Ολυμπιακός κατέβαλλε buyout στην σερβική ομάδα περίπου στις 500.000 ευρώ ενώ μάλιστα ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν θα αργήσει να βρεθεί και πάλι σε γνωστά λημέρια καθώς ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι στις 14 Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrique Jones. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 03/05/1997

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 2.06μ.

Θέση: Σέντερ

Προηγούμενες ομάδες

Xavier (2016–2020)

Wonju DB Promy (2020)

Hapoel Tel Aviv (2020–2021)

Victoria Libertas (2021–2022)

Türk Telekom (2022–2023)

Anadolu Efes (2023–2024)

Partizan (2024-2026)

Οι φετινοί αριθμοί του...

Στην φετινή Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στην Αδριατική λίγκα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Αδριατικής λίγκας (2025)

Ατομικές

MVP των τελικών της Αδριατικής λίγκας (2025)

MVP του τουρκικού πρωταθλήματος (2023)

Πρώτος ριμπάουντερ στο Ιταλικό Πρωτάθλημα (2022)