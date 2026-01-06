Live η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για τη EuroLeague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε (6/1 19:45) στη Τουρκία στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της EuroLeague στο πρώτος παιχνίδι της διαβολοβδομάδας καθώς τη Παρασκευή (9/1 21:15) θα υποδεχθεί τη Μπάγερν στο ΣΕΦ.

Oι πρωταθλητές Ελλάδας, θα κληθούν να τα βάλουν με τους Τούρκους δίχως να υπολογίζουν στις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος μένει οριστικά εκτός αγώνα!

Ο Σέρβος ψηλός που λειτούργησε ως «πύργος ελέγχου» στο T-Center κι αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, αποκόμισε τραυματισμό στον τετρακέφαλο, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής κόντρα στον Άρη και το αν θα δήλωνε «παρών» απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης... παιζόταν.

Ο κόουτς Μπαρτζώκας αποφάσισε πως ο «Μίλου», καλό θα ήταν να μην καταπονηθεί. Εξάλλου, δεν είναι σε θέση να το κάνει, διότι ακόμα νιώθει ενοχλήσεις.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Novasports 4.

