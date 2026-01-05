Μπαρτζώκας για Τζόουνς: «Ολοκληρώνεται το παζλ που είχαμε συμφωνήσει το καλοκαίρι» (vid)

Σε ρυθμούς… Ταϊρίκ Τζόουνς κινούνται οι φίλοι του Ολυμπιακού καθώς το απόγευμα της Δευτέρας (05/01) πάτησε επί ελληνικού εδάφους για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του, δείχνοντας έτοιμος να ενσωματωθεί άμεσα στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Την ίδια ώρα, όμως, το μυαλό του τεχνικού των «ερυθρόλευκων» και των παικτών του βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου ο Ολυμπιακός δίνει μία από τις πιο απαιτητικές μάχες της σεζόν, αντιμετωπίζοντας τη Φενέρμπαχτσε την Τρίτη (06/01, 19:45) στο πλαίσιο της EuroLeague.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Nova ενόψει της αναμέτρησης, σχολιάζοντας τόσο την επικείμενη άφιξη του Τζόουνς όσο και την κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοβ, ενώ στάθηκε και στις δυσκολίες που παρουσιάζει το παιχνίδι απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης.



Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Πιστεύω ότι είναι λάθος να μιλήσουμε τώρα για τον Τζόουνς, θα πρέπει να τον δούμε όταν έρθει και να σας πω πιο συγκεκριμένα πράγματα, να μιλήσουμε και εγώ μαζί του, να του εξηγήσουμε τι πιστεύουμε, να δούμε τι πιστεύει αυτός και να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κερδίσουμε το ματς αύριο. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Ταϊρίκ τις επόμενες ημέρες. Μας ενδιαφέρει να παίξουμε καλά, είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας, τέταρτο με τον Άρη, σίγουρα υπάρχει μια κούραση αλλά είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι και πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό.



«Δεν πιστεύω ότι το παιχνίδι με τη Βαλένθια έδειξε ότι έχουμε κρίση. Παίξαμε καλά, ήμασταν μπροστά 12 πόντους αν θυμάμαι καλά στο τρίτο δεκάλεπτο, η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικά, έβαλε πολύ δύσκολα σουτ και μας έβαλε πίεση στο τέλος. Θα έλεγα ότι το κακό μας παιχνίδι ήταν στη Βαρκελώνη, που ήταν τελείως έξω από τις αρχές μας. Με τη Βαλένθια είχαμε ήδη σημάδια βελτίωσης, μετά το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στο γήπεδο μας, παίξαμε Μπολόνια και Παναθηναϊκό και εν τω μεταξύ είχαμε και κάποια καλά παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι εύκολο να βαφτιστεί μια ομάδα σε κρίση ή σε μεγάλη φόρμα με αποτελέσματα τεσσάρων ημερών, πράγμα που μπορεί να ισχύει και για παίκτες.



Θα πρέπει να είμαστε πιο φειδωλοί στο τι μεταφράζουμε σαν φόρμα ή σαν καλή κατάσταση. Νομίζω ότι γενικά δουλεύουμε καλά, προφανώς έχουμε εμπιστοσύνη στο ρόστερ μας, η προσθήκη που κάναμε ήταν κάτι που ούτως ή άλλως σκεφτόμασταν γιατί είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια και ένας ενδεχόμενος τραυματισμός θα μας δημιουργούσε πρόβλημα. Όπως πάντα περιμέναμε την κατάλληλη στιγμή που νομίζαμε εμείς ότι έπρεπε, όπως και στη περίπτωση του Μόντε Μόρις. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται το παζλ που είχαμε συμφωνήσει από το καλοκαίρι με τους προέδρους, ότι ξεκινάμε τη χρονιά έτσι και ανάλογα με τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις κινήσεις μας. Νομίζω λοιπόν πως στο δεύτερο γύρο της Ευρωλίγκας θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα από ότι στον πρώτο, να είμαστε πιο συμπαγείς, πιο σταθεροί και να δούμε τελικά τι θα καταφέρουμε».



Όσον αφορά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ: «Ο Μιλουτίνοφ είναι αμφίβολος, τώρα είναι στο γυμναστήριο για βάρη, παίρνει αντιφλεγμονώδη. Θα ξέρω το πρωί περισσότερα για αυτό».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τόμας Γουόκαπ

Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός: «Παρά το γεγονός ότι η ήττα από τη Βαλένθια ήταν σκληρή, πιστεύω ότι παίξαμε καλά σε εκείνο το παιχνίδι. Απέναντι στην Μπαρτσελόνα δεν παίξαμε το μπάσκετ μας, ούτε καν καλό μπάσκετ.



Δεν παίξαμε όσα αντιπροσωπεύουμε ως ομάδα, όσα εκπροσωπούμε και εμείς και οι οπαδοί μας. Είναι εντάξει να χάνεις, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Με τη Βαλένθια παίξαμε καλά, αλλά αυτοί έπαιξαν καλύτερα. Από τότε παίζουμε πολύ καλό μπάσκετ πιστεύω».



Για την ενέργεια που έχει η ομάδα μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό: «Τέλεια. Μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό είχαμε να πάμε στον Άρη και να παίξουμε σε λιγότερες από 48 ώρες. Δεν ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Ήταν απαιτητικό, μπροστά σε ένα γεμάτο φιλάθλους γήπεδο.



Δείξαμε την ανταπόκρισή μας και παίξαμε καλά. Δείξαμε χαρακτήρα κόντρα σε μία σκληρή ομάδα».



Για τον Μόρις: “]«Από την πρώτη ημέρα που ήρθε, “πιάνει” τα πράγματα πολύ γρήγορα. Έχει το μυαλό του πλέιμεϊκερ. “Πιάνει” τα πάντα πολύ γρήγορα.



Φυσικά κάνει μερικές ερωτήσεις, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος “απορροφά” τις πληροφορίες. Ξέρει τι θέλει ο προπονητής και που θέλει ο καθένας την μπάλα. Μπορεί να δεις μέσα στους αγώνες ότι η μεταφορά του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πολύ ομαλή».



Για τον Γιασικεβίτσιους: «Έχει πάντα πολύ καλό σχέδιο στα ματς, όπως το κάνει πάντα. Θα είναι ένα παιχνίδι που θα κριθεί σίγουρα στις επαφές.



Πιστεύω ότι η κυκλοφορία της μπάλας θα είναι το σημείο-κλειδί για να τους μετακινήσουμε. Έχουν πολύ μέγεθος και σωματικά προσόντα. Οπότε, η ταχύτητα και η κίνηση θα είναι σημαντικά στην επίθεσή μας και στην άμυνα είναι βασικό το ριμπάουντ».



Για τον Φουρνιέ και το γεγονός ότι πήρε λίγα σουτ στο ντέρμπι: «Πολλοί με ρωτούν συνεχώς για το πώς είναι ο Εβάν “πίσω” από τα φώτα του γηπέδου, ως άνθρωπος και χαρακτήρας. Αλλά αυτός είναι ο χαρακτήρας του από την πρώτη ημέρα που ήρθε.



Ήρθε στον Ολυμπιακό για να νικήσει. Δεν ήταν ποτέ ο τύπος του “έπαιξα 10 χρόνια στο NBA, έχω κάνει αυτά τα πράγματα, οπότε αξίζω και αυτά”.



Δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας. Ήρθε εδώ για να νικήσει και δεν έχω ακούσει κάτι περισσότερο από το στόμα του εκτός από το “πώς θα γίνει καλύτερη η ομάδα, πώς θα βοηθήσω και θα κάνω την ομάδα να νικήσει».