Ολυμπιακός: Πάτησε Αθήνα ο Ταϊρίκ Τζόουνς - Η πρώτη φωτογραφία με το επετειακό φούτερ (pic)

Σε ερυθρόλευκους ρυθμούς κινείται πλέον ο Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας (05/01) πάτησε επί ελληνικού εδάφους για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του, δείχνοντας έτοιμος να ενσωματωθεί άμεσα στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μάλιστα η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε την πρώτη φωτογραφία του Αμερικανού σέντερ από το αεροδρόμιο και σε αυτή, φαίνεται να φοράει το επετειακό φούτερ του συλλόγου για τα 100 χρόνια.

Για να ολοκληρωθεί η σπουδαία μετακίνηση από την Παρτιζάν, η πειραϊκή ΚΑΕ κατέβαλε το ποσό των 500.000 ευρώ ως buy-out στον σερβικό σύλλογο. Ο Τζόουνς υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2,5 ετών, με τις συνολικές του απολαβές να αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η προσθήκη του θεωρείται κομβική, καθώς ο Ολυμπιακός θωρακίζει τη θέση «5» με έναν αθλητικό rim runner, ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Τζόουνς αφήνει το Βελιγράδι έχοντας καταγράψει εξαιρετικά στατιστικά στη φετινή EuroLeague (10,5 πόντους και 6,1 ριμπάουντ ανά αγώνα). Στις πρώτες του δηλώσεις επί αθηναϊκού εδάφους, ο θηριώδης σέντερ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος, εκφράζοντας την ανυπομονησία του να μπει αμέσως στις προπονήσεις και να βοηθήσει τους πρωταθλητές Ελλάδας στην απαιτητική συνέχεια της σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι εκπληκτικό το καλωσόρισμα. Είμαι εδώ τώρα, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πάντα παίζω με πίεση, αυτό κάνω απ’ όταν ήμουν παιδί. Είναι αλήθεια ότι ήθελα να είμαι εδώ, υπάρχει κουλτούρα νικητών. Θέλω να βοηθήσω ώστε να κερδίσουμε όσους περισσότερους αγώνες μπορούμε.

Δεν υπάρχουν διαφωνίες (αναφέρθηκε στο περσινό επεισόδιο με τον Μπαρτζώκα), είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με τον coach Μπαρτζώκα. Μίλησα και με τον προπονητή και μιλάω συνεχώς και με τον Νιλικίνα. Όπως είπα, ήρθα για να κάνω αυτό που ξέρω, να βοηθήσω όσο μπορώ.

Έχουμε τρομερή φροντ λάιν, ήρθα για να βοηθήσω. Ανυπομονώ για να δω τους οπαδούς του Ολυμπιακού, είμαι έτοιμος. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς εκείνους. Έχω τον σκύλο μου μαζί, τον ονόμασα Τανκ. Eίναι κι αυτός σαν εμένα, έχει μεγάλη καρδιά».