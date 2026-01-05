Ταϊρίκ Τζόουνς: Ένας pick n roll «εξολοθρευτής» που δίνει elite στοιχεία στον Ολυμπιακό

Το πολύκροτο σίριαλ της μετακίνησης του Ταϊρίκ Τζόουνς φαίνεται πως οδεύει στο τέλος του, με τον Αμερικανό σέντερ να εξασφαλίζει την ελευθέρας του από την Παρτίζαν. Παρά τις έντονες πιέσεις της διοίκησης του Βελιγραδίου και τις προσπάθειες του Ζάρκο Πάσπαλι να μεταπείσει τον παίκτη, η επιθυμία του τελευταίου να αποχωρήσει ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Κάτι που όπως φαίνεται δεν θα αργήσει να ολοκληρωθεί, με τον center της Παρτίζαν να έρχεται να προστεθεί στο ροστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα. Τι θα προσφέρει ο Τζόουνς στους «ερυθρόλευκους» και γιατί αλλάζει το status τους στην Euroleague;

Τι είδους center είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς

AI Generated/ Flash,gr

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι ένας σύγχρονος ευρωπαϊκού τύπου σέντερ, με αμερικανική νοοτροπία. Δεν έρχεται για να γίνει first option, ούτε για να αλλάξει το παιχνίδι γύρω από τον εαυτό του. Έρχεται για να προσαρμοστεί στο σύστημα του Γιώργου Μπαρτζώκα.



Με παραστάσεις από απαιτητικά πρωταθλήματα, έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί σε επίπεδο που το physical game δεν συγχωρεί.



Αν ψάχνει κανείς το τι αναμένεται να προσφέρει στην επίθεση, δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση. Ο Τζόουνς... ζει και αναπνέει μέσα από το pick n roll.



• Στήνει δυνατά σκριν

• Ρολάρει με ταχύτητα και σωστό timing

• Τελειώνει φάσεις χωρίς περιττές κινήσεις



Με λίγα λόγια παίζει απλά, αλλά αποτελεσματικά. Σε ομάδες με γκαρντ που διαβάζουν το παιχνίδι, μπορεί να γίνει μόνιμη απειλή κοντά στο καλάθι.



Στο παιχνίδι με πλάτη, δεν είναι ο κλασικός post scorer. Είναι όμως αρκετά δυνατός για να εκμεταλλευτεί mismatches και να τελειώσει φάσεις με επαφή. =



Παίκτης κατοχών που δεν φαίνονται στα στατιστικά

Eurokinissi





Ο Ταϊρίκ Τζόουνς:

• Παίρνει επιθετικά ριμπάουντ

• Κερδίζει φθορά

• Δίνει δεύτερες επιθέσεις

• Ανοίγει χώρους χωρίς να αγγίζει την μπάλα



Η άμυνα που αντέχει στο physical παιχνίδι



Αμυντικά, ο Τζόουνς δεν είναι highlight defender. Είναι όμως αξιόπιστος.



• Αντέχει στο physical παιχνίδι

• Παίζει σωστά στο drop

• Κρατάει θέση και δεν χάνει εύκολα την συγκέντρωση του



Δεν είναι rim protector ελίτ επιπέδου, ούτε ο ψηλός που θα αλλάξει σε κοντούς με άνεση. Όμως, μέσα σε οργανωμένο αμυντικό πλάνο, κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει.





Η «αχίλλειος πτέρνα» του Τζόουνς



Ο Τζόουνς:

• Δεν έχει σταθερό σουτ από μέση ή μακρινή απόσταση

• Δεν δημιουργεί για τους άλλους

• Θέλει ξεκάθαρο ρόλο για να αποδώσει



Αν του ζητηθούν πράγματα που είναι έξω από το αγωνιστικό προφίλ του, θα εκτεθεί. Αν όμως χρησιμοποιηθεί σωστά, γίνεται πολύτιμος. Είναι δεδομένο πως θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό στα ματς που «κολλάει» επιθετικά, θα δώσει μεγάλο physicallity στην ομάδα και θα μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα από τα γκαρντ των «ερυθρόλευκων».

