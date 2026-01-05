Βραδινή βόμβα Γιαννακόπουλου: Έρχεται μεταγραφικό «μπαμ» στον Παναθηναϊκό

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ έχει σκοπό να αντιστρέψει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον σύλλογο, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και σε μεταμεσονύχτιο live του στο Instagram αποκάλυψε πως προσπαθεί να ολοκληρώσει μια μεγάλη μεταγραφή, χωρίς να δώσει το όνομα του παίκτη.

Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ μεταξύ άλλων ανέφερε: «Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή. Μια βόμβα. Θα έφερνα τον Τζόρνταν στα 29 του αν χρειαζόταν, απλά για να κερδίσω την Ευρωλίγκα».

Θυμίζουμε πως κάθε αθλητής θα πρέπει να έχει απεγγραφεί από το ρόστερ της ομάδας του έως τις 18:59 της Δευτέρας (5/1) ώστε να διατηρήσει το δικαίωμα να φορέσει μια άλλη φανέλα και να αγωνίζεται σε νέα ομάδα στην Euroleague.