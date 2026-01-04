Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 92-85: Επιστροφή στις νίκες για τους πράσινους χωρίς να... εντυπωσιάσουν

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 92-85 της Καρδίτσας για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL, χωρίς όμως να έχει καλή απόδοση.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που είχε και πάλι πολλά προβλήματα στην άμυνα, παρουσιάστηκε σαφώς επηρεασμένη πνευματικά από την ήττα στο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά και από τις πολλές απουσίες (Γκραντ, Μήτογλου, Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ), που τον ανάγκασαν να παίξει με 10 παίκτες.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Σταμάτησε στους 27 πόντους (με 4/4 τρίποντα), έχοντας επίσης 6 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Καλή εμφάνιση και από τον Τι Τζέι Σορτς (15 πόντοι, 6 ασίστ, 0 λάθη), ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είχε 9 πόντους και 10 ριμπάουντ.

H εξέλιξη του ματς

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε νωχελικός και άστοχος στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, ίσως επηρεασμένος ψυχολογικά από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η Καρδίτσα, με έλεγχο τον ριμπάουντ, γρήγορο τέμπο και τον Έλις να ηγείται επιθετικά, κατάφερε να βρεθεί στο +5 (16-21) ένα λεπτό πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου. Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο οι γηπεδούχοι βρήκαν τα πρώτα εύστοχα τρίποντα στο ματς (το δεύτερο με απίθανο buzzer beater του Τολιόπουλο), για το 22-21.

Τα πρώτα 5 λεπτά της δεύτερης περιόδου ήταν ένας άτυπος διαγωνισμός τριπόντων. Ο Παναθηναϊκός είχε 4/5 σε αυτό το διάστημα, αλλά η Καρδίτσα ήταν ακόμα καλύτερη με 5/5, με αποτέλεσμα να προηγηθεί ξανά με +5 (36-41 στο 15'). Το επόμενο 5λεπτο, όμως, ήταν η ώρα να βγει μπροστά ο Ναν.

Ο Αμερικανός σταρ, πέτυχε δύο συνεχόμενα τρίποντα και γενικότερα 13 από τους 17 πόντους που είχε συνολικά στο πρώτο ημίχρονο. Με αυτόν τον τρόπο και κάπως βελτιωμένη εικόνα στην άμυνα, το Τριφύλλι έκλεισε το πρώτο μέρος με μικρό προβάδισμα (54-49).

Οι «πράσινοι» πάτησαν γκάζι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και με τον Κέντρικ Ναν να είναι ασταμάτητος, βρήκε την πρώτη του διψήφια διαφορά (63-51). Η αξιόμαχη Καρδίτσα αντέδρασε για μια ακόμα φορά. Βρήκε και πάλι λύσεις από την περιφέρεια με τους Καμπερίδη και Τζέφερσον, μειώνοντας στους 4 (70-66). Σορτς και Ναν «είπαν» την τελευταία λέξη στην περίοδο, όμως, για το 80-70.

Ο περσινός MVP της Euroleague έκατσε στον πάγκο για να πάρει ανάσες και το δεύτερο rotation του Παναθηναϊκού δεν ανταποκρίθηκε για να «κλειδώσει» τη νίκη. Η Καρδίτσα με πιεστική άμυνα και καλές επιλογές στην επίθεση, ξαναμπήκε στο ματς, μειώνοντας στους 5 (85-80) και χάνοντας στη συνέχεια τρεις ευκαιρίες με μακρινά σουτ να πλησιάσει ακόμα περισσότερο, από τα λάθη των γηπεδούχων. Έτσι, ο Ναν, που ξαναμπήκε στο ματς, «ξελάσπωσε» την ομάδα του με τρίποντο, στα 2,5 λεπτά για τη λήξη.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-21, 54-49, 80-70, 92-85