Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2-3: Σπουδαία νίκη με ανατροπή στο τάι μπρέικ για τον «Δικεφάλου του Βορρά» (vid)

Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη» στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Volley League με τον «δικέφαλο του βορρά» να αναδεικνύεται νικητής στο tie break με 3-2 σετ.

Με αυτή τη νίκη ο ΠΑΟΚ παραμένει στη τρίτη θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς ενώ ο Ολυμπιακός ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 17 βαθμούς.

MVP του ντέρμπι αναδείχθηκε ο Σέρβος ακραίος Ούρος Κοβάσεβιτς με 28 πόντους, εκ των οποίων 26 στις 45 επιτυχημένες επιθέσεις και δύο μπλοκ.

Η ροή του αγώνα

Στο πρώτο σετ και οι δύο ομάδες παρέμειναν κοντά στο σκορ μέχρι και το 8-8, όπου Κοκκινάκης και Τζέντρικ έδωσαν προβάδισμα δύο πόντων στον ΠΑΟΚ. Εκεί ο Ερνάντεζ πήρε τον πρώτο άσσο για τον «δικέφαλο του βορρά»κι ο Αντώνης Βουρδέρης κάλεσε τάιμ άουτ. Στην επιστροφή, Ατανασίεβιτς και Πέριν μείωσαν στους δύο για τον Ολυμπιακό αλλά ο Κοβάσεβιτς με μπλοκ άουτ κι ο Κόλεφ με μπλοκ πέτυχαν το +5, αναγκάζοντας σε δεύτερο διαδοχικό τάιμ άουτ τους γηπεδούχους (10-15). Οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν με επιθέσεις από τους Ατανασίεβιτς και Πέριν, με ένα κερδισμένο ράλι, ένα challenge του Αντώνη Βουρδέρη και με άσσο του Λινάρδου ανάγκασαν τον ΠΑΟΚ στο πρώτο του τάιμ άουτ στο 17-19.

Πέριν και Ατανασίεβιτς κράτησαν στους δύο πόντους τη διαφορά (19-21) ενώ ο Κόλεφ απάντησε από το κέντρο για το +3. Μετά από λάθος σερβίς του Γαλιώτου και πλασέ του Φρομ που αποσυντόνισε την άμυνα των φιλοξενουμένων, το σετ έφτασε στον πόντο. Πιτακούδης και Κοβάσεβιτς έχασαν από ένα σερβίς για το 22-23 και με λάθος σερβίς του Ατανασίεβιτςς ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο setball, το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Κόλεφ, όπου με άσσο διαμόρφωσε το τελικό 22-25 για το 0-1 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πολύ δυναμικά με επίθεση πρώτου χρόνου του Τζέντρικ και άσσο του Ερνάντεζ, ωστόσο μετά από λάθος του Ερνάντεζ και πόντο του Ατανασίεβιτς έγινε η πρώτη ισοπαλία. Ο «δικέφαλος του βορρά» πέρασε μπροστά μετά από μπλοκ του Κόλεφ και με πλασέ του Κοβάσεβιτς πέτυχαν το +2. Ο Ατανασίεβιτς πίεσε και ισοφάρισε σε 10-10 με πλασέ ενώ ο Πέριν με άσσο έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό και ανάγκασε τον ΠΑΟΚ να καλέσει τάιμ άουτ.

Στην επιστροφή Φρομ και Πέριν κράτησαν τη διαφορά στους δύο πόντους (15-13) αλλά ο Κοβάσεβιτς με επίθεση από την πίσω ζώνη και ο Κοκκινάκης με μπλοκ άουτ πέτυχαν το 16-16, αναγκάζοντας τον Αντώνη Βουρδέρη να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Ερνάντεζ με άσσο έκανε το +1 αλλά με λάθος των φιλοξενουμενων επανήλθε η ισοπαλία. Εκεί, ο Ατανασίεβιτς με διαγώνιο χτύπημα έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό αλλά ο Ερνάντεζ απάντησε και πάλι.

Το σκορ παρέμεινε στα ίσα μέχρι και το 19-19. Εκεί Ατανασίεβιτς και Φρομ με επίθεση και μπλοκ έκαναν το +2 στο 21-19. Η διαφορά παρέμεινε στα χέρια του Ολυμπιακού με άουτ επίθεση του Κοβάσεβιτς για το 23-20, όμως ο Κόλεφ με μπλοκ μείωσε στους δύο πόντους. Ο Φρομ ωστόσο με κερδισμένο μπλοκ άουτ έδωσε το setball στην ομάδα του. Ο Ερνάντεζ «έσβησε» την πρώτη ευκαιρία αλλά ο Κόλεφ με άουτ σερβίς έκανε το τελικό 25-22 για το 1-1 στα σετ.

Στο τρίτο σετ η ισοπαλία ήρθε και πάλι από νωρίς αλλά ο Πιτακούδης με τρεις διαδοχικούς πόντους από μπλοκ κι επίθεση έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Ο Κοκκινάκης μείωσε σε 7-6 αλλά ο Φρομ κέρδισε το μπλοκ άουτ μετά από πλασέ για το +2. Ο Ατανασίεβιτς με λάθος στο σερβίς κι ο Ερνάντεζ με ευθεία επίθεση ισοφάρισε ξανά σε 8-8. Εκεί, με επίθεση του Ατανασίεβιτς και με δύο σερί άσσους του Φρομ επανήλθε το +3 (11-8), το οποίο οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε τάιμ άουτ.

Στην επιστροφή ο ΠΑΟΚ με επίθεση από τον Κοβάσεβιτς και μπλοκ του Κόλεφ έκλεισε στον ένα πόντο, ωστόσο ο Ατανασίεβιτς κέρδισε το μπλοκ για το 13-11 και οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν τη διαφορά και με άουτ σερβίς του Ερνάντεζ έγινε το 16-14. Ο Λινάρδος έκανε το +3 με μπλοκ πάνω στον Τζέντρικ αλλά ο ΠΑΟΚ με τον Κοκκινάκη από την πίσω ζώνη έκλεισε στον πόντο και πάλι. Οι γηπεδούχοι ανέκτησαν τη διαφορά και με τον Λινάρδο από το κέντρο ξέφυγαν ξανά με +3, όπου ο Βαλάντης Μαμάης κάλεσε τάιμ άουτ.

Οι «ερυθρόλευκοι» με τον Φρομ από την πάιπ κράτησαν το +3 στο 22-19 και στη συνέχεια ο Ατανασίεβιτς έκανε το 23-20. Μετά από λάθος στην συνεννοήση του Ολυμπιακού ο Αντώνης Βουρδέρης κάλεσε τάιμ άουτ και στην επιστροφή ο Ατανασίεβιτς με διαγώνια επίθεση έδωσε το setball στους γηπεδούχους (24-21) και ο ίδιος διαμόρφωσε και το 25-21 για το 2-1.

Στο τέταρτο σετ ο Ερνάντεζ έκανε το +2 από τη διαγώνιο κι ο Τζέντρικ με μπλοκ πέτυχε το 1-4, που οδήγησε σε γρήγορο τάιμ άουτ τον Αντώνη Βουρδέρη. Ο Ολυμπιακός πίεσε και με τον Πιτακούδη από το κέντρο έκλεισε στον ένα πόντο τη διαφορά, ωστόσο δύο σερί λάθη ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με +3. Ο Κοβάσεβιτς με άσσο και ο Κόλεφ με μπλοκ έκαναν το 5-10 κι ο Κοκκινάκης κράτησε το +5, μετά από έξυπνο πόντο του Καβάνα.

Ο Ατανασίεβιτς μείωσε με ευθύ χτύπημα κι ο Πέριν κράτησε τη διαφορά στους τρεις πόντους. Ο ΠΑΟΚ μετά από δύο διαδοχικά λάθη του Ολυμπιακού ξέφυγε με 11-16, ενώ ο Ερνάντεζ από την διαγώνιο έκανε το +7. Οι «ερυθρόλευκοι» με διπλό μπλοκ και επίθεση του Φρομ μείωσαν αλλά ο Κουβανός διαγώνιος του «δικεφάλου του βορρά» κράτησε το +6 στο 13-19. Ο Καβάνα με πανέξυπνο πλασέ μείωσε αλλά ο Κοκκινάκης απάντησε με επίθεση (14-20).

Οι φιλοξενούμενοι με τον Κοβάσεβιτς πέτυχαν το 16-22 αλλά ο Ολυμπιακός με τον Πιτακούδη στο μπλοκ έκλεισε στους τέσσερις τη διαφορά. Κοβάσεβιτς και Φρομ πήραν από έναν πόντο από επιθέσεις ενώ ο Σέρβος ακραίος του ΠΑΟΚ κέρδισε το μπλοκ του Λινάρδου για το setball. Μετά από λάθος στο σερβίς του Κοβάσεβιτς και του Ατανασίεβιτς ο ΠΑΟΚ πήρε το τέταρτο σετ με 20-25 για το 2-2.

Στο tie break ο Κοβάσεβιτς ξεκίνησε με το «δεξί» με πάιπ επίθεση ενώ με μπλοκ κι άσσο του Ερνάντεζ ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με 0-3, με τον Αντώνη Βουρδέρη να καλεί τάιμ άουτ. Στην επιστροφή ο Κουβανός διαγώνιος πήρε δεύτερο σερί άσσο, ενώ με λάθος στο τρίτο σερβίς του έγινε το 1-4. Ο Λινάρδος μείωσε στους δύο με μπλοκ αλλά ο Κοβάσεβιτς απάντησε ξανά με δύο διαδοχικές επιθέσεις για το 2-6. Στη συνέχεια ο Ερνάντεζ πέτυχε το +5 και ανάγκασε σε δεύτερο τάιμ άουτ τον Ολυμπιακό. Ο Φρομ μείωσε κερδίζοντας το μπλοκ του ΠΑΟΚ και με λάθος του Κοβάσεβιτς έγινε το 4-7.

Ο Σέρβος διόρθωσε στην επόμενη φάση και πέτυχε το double score (4-8) και κράτησε το +4 και στο 5-9. Ο Ολυμπιακός πίεσε και με λάθη του «δικεφάλου του βορρά» η διαφορά έκλεισε σε 7-10. Ο καθοριστικότατος Ούρος Κοβάσεβιτς από την πάιπ επανάφερε το +4 στο σκορ αλλά ο Ατανασίεβιτς απάντησε για με επίθεση και μπλοκ για το 9-11, το οποίο ανάγκασε τον Βαλάντη Μαμάη να καλέσει τάιμ άουτ.

Ο Τζέντρικ με επίθεση από το κέντρο έκανε το 9-12 αλλά ο Φρομ κέρδισε το τριπλό μπλοκ και μείωσε στους δύο πόντους. Ο Κοκκινάκης με άουτ επίθεση μίκρυνε τη διαφορά στον πόντο αλλά ο Πιτακούδης με σερβίς στο φιλέ επανάφερε το +2. Ο Ατανασίεβιτς έκλεισε και πάλι σε 12-13 το σκορ κι ο Κοβάσεβιτς πήρε το matchball κερδίζοντας το μπλοκ. Εκεί ο ίδιος μπλόκαρε επίθεση του Ατανασίεβιτς και διαμόρφωσε το τελικό 12-15 για το 2-3 στα σετ.

Τα σετ: 2-3 (22-25, 25-22, 25-21, 20-25, 12-15)