Άρης - Ολυμπιακός 84-95: «Διπλό» στο Αλεξάνδρειο με εξαιρετικό Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του στο Πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, καθώς πέρασε δύσκολα στο τέλος με 95-84 από τη Θεσσαλονίκη επί του εξαιρετικά ανταγωνιστικού Άρη!

Πλέον οι Πρωταθλητές Ελλάδας μετά και τη 13η στροφή της GBL βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης αήττητοι με 12-0, ενώ οι «κίτρινοι» με ρεκόρ 5-7 παλεύουν να μπουν στην οκτάδα, μετά την κακή εκκίνησή τους.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Βεζένκοφ με 23 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ο Χολ με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ και ο Ντόρσεϊ με 13 πόντους, 4 ασίστ και ισάριθμα ριμπάουντ. Επίσης ο Φουρνιέ είχε 14 πόντους με 4 τρίποντα και 2 ριμπάουντ και ο Ουόκαπ 4 πόντους, 13 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Από την πλευρά του Άρη ξεχώρισαν ο Νουά με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Τζόουνς 10 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ο Άντζουσιτς με 19 πόντους και ο Μήτρου-Λονγκ με 14 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ.



Επόμενη αποστολή για τις δύο ομάδες στις 6 Ιανουαρίου η Μανρέσα στην Ισπανία για τον Άρη (20:00) και η Φενέρ στην Πόλη για τον Ολυμπιακό (19:45) για την Ευρωλίγκα.



Ντέρμπι στο πρώτο μέρος χάρη στα τρίποντα του Άρη

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης στη Θεσσαλονίκη ο Άρης προηγήθηκε με 6-4 (στο 2') χάρη σε ισάριθμους πόντους του Νουά όλους κοντά στο καλάθι. Οι Πειραιώτες παρά τις 1/4 βόλες του Χολ αντέδρασαν με σερί 9-0 για το 13-6 (στο 6') με τον Ουόκαπ να έχει ήδη 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ και ο Βεζένκοφ 8 πόντους. Οι κίτρινοι ισοφάρισαν σε 18-18 (στο 8') με επιμέρους 12-3, ενώ ο Ουόκαπ βγήκε εκτός με 3 φάουλ (τεχνική ποινή). Η πρώτη περίοδος έκλεισε με 25-21 και τον Κουλμπόκα να προσφέρει 8 πόντους στον Άρη.



Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με 3/3 τρίποντα από Τζόουνς, Κουλμπόκα και Μήτρου-Λονγκ και πέρασαν μπροστά με 30-27 (στο 13') έχοντας 5/9 σουτ από μακριά. Ο Φουρνιέ απάντησε αμέσως με τους 8 πρώτους πόντους του στο ματς για το 35-32 (στο 15'), όμως οι γηπεδούχοι με πολλά επιθετικά ριμπάουντ και χάρη στα τρίποντά τους πέρασαν και πάλι μπροστά με 40-37 (στο 17') με τον Νουά να έχει 13 πόντους. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με 45-43 μετά από τρίποντο του Ντόρσεϊ και τους «κίτρινους» να είναι πολύ καλοί χάρη στην επίθεση και το μακρινό τους σουτ (7/17).



Ο Άρης γύρισε από το -15, ο Ολυμπιακός άντεξε

Το δεύτερο ημίχρονο του ματς άρχισε με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να είναι συγκεντρωμένοι στην άμυνα και με σερί 6-0 να προηγούνται για πρώτη φορά με +8 (51-43 στο 23') και τον Ντόρσεϊ να φτάνει τους 10. Ο Χολ τελείωνε τις φάσεις κοντά στο καλάθι και φτάνοντας τους 13 πόντους ο Ολυμπιακός πήγε και στο +14 (63-49) στο 26ο λεπτό και επέβαλλε το ρυθμό του μέσα από την άμυνα του παίρνοντας κομβικό προβάδισμα για τη νίκη. Η διαφορά πήγε και στους 15 πόντους (70-55 στο 28') με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 14, ενώ η πρώτη περίοδος έκλεισε με τους γηπεδούχους να μειώνουν σε 73-63 με τον Μήτρου-Λονγκ.



Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο οι παίκτες του κόουτς Μίλισιτς μπήκαν δυνατά και με ενέργεια και με σερί 7-0 μείωσαν σε 73-70 και έδωσαν νέο ενδιαφέρον στο ματς. Ο Φουρνιέ απάντησε άμεσα με 2/2 τρίποντα και φτάνοντας τους 14 έδωσα αέρα με +9 (79-70) στον Ολυμπιακό στο 34ο λεπτό. Ο εξαιρετικός Νουά 4:30 πριν το τέλος με ένα μεγάλο τρίποντο μείωσε σε 82-78, ενώ ο Μήτρου-Λονγκ μείωσε ακόμα περισσότερο στα 4:00 λεπτά σε 82-80!

Ο Μόρις με το δεύτερο τρίποντό του και ο Βεζένκοφ φτάνοντας τους 21 έδωσαν προβάδισμα... νίκης στον Ολυμπιακό με 87-80 στο 38', ενώ ο Ουόκαπ διαμόρφωσε το 89-80 με λέι απ και έδειχνε να «τελειώνει» το ματς! Το σερί των Πρωταθλητών έφτασε το 9-0 με τον Χολ (91-80 στο 1:28) και στο τέλος πανηγύρισαν το μεγάλο διπλό με 95-84.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 43-45, 63-73, 84-95.

Άρης (Μίλισιτς): Μήτρου-Λονγκ 13, Λέφας, Τζόουνς 10, Νουά 20, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 8, Πουλιανίτης 3, Γκιουζέλης, Καζαμίας, Ίνοκ, Άντζουσιτς 19, Κουλμπόκα 11.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 4, Νιλικίνα 4, Λαρεντζάκης, Μόρις 8, Βεζένκοφ 23, Παπανικολάου 7, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 13, Πίτερς, Κ. Αντετοκούνμπο 3, Χολ 19, Φουρνιέ 14.

