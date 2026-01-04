Τέλος το σίριαλ: Η Παρτίζαν αφήνει ελεύθερο τον Τζόουνς - Κλείνει στον Ολυμπιακό ο Αμερικανός

Το πολύκροτο σίριαλ της μετακίνησης του Ταϊρίκ Τζόουνς φαίνεται πως οδεύει στο τέλος του, με τον Αμερικανό σέντερ να εξασφαλίζει την ελευθέρας του από την Παρτίζαν. Παρά τις έντονες πιέσεις της διοίκησης του Βελιγραδίου και τις προσπάθειες του Ζάρκο Πάσπαλι να μεταπείσει τον παίκτη, η επιθυμία του τελευταίου να αποχωρήσει ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Η ρήξη στις σχέσεις του Τζόουνς με τους οπαδούς της σερβικής ομάδας είχε δημιουργήσει ένα βαρύ κλίμα, καθιστώντας την παραμονή του αδύνατη. Μετά από πολυήμερες και σκληρές διαπραγματεύσεις, βρέθηκε η χρυσή τομή για τη λύση του συμβολαίου του. Σημαντικό ρόλο στο «διαζύγιο» έπαιξε το γεγονός ότι η Παρτίζαν θα εξοικονομήσει περίπου 420.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε στις απολαβές του Αμερικανού έως το τέλος της σεζόν.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός τήρησε στάση αναμονής, ξεκαθαρίζοντας από την πρώτη στιγμή πως η απεμπλοκή από το συμβόλαιο αποτελούσε αποκλειστική ευθύνη του παίκτη. Πλέον, με την ελευθερία του ανά χείρας, ο Τζόουνς ετοιμάζει τις αποσκευές του για την Αθήνα, προκειμένου να ενισχύσει τη φροντ λάιν του Γιώργου Μπαρτζώκα στην τελική ευθεία της EuroLeague.