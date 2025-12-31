Ολυμπιακός: Το σίριαλ με Τζόουνς συνεχίζεται με την Παρτίζαν να βάζει νέα εμπόδια

Νέο επεισόδιο υπήρξε στο σίριαλ του Τζόουνς με τον Ολυμπιακό, μερικές ώρες πριν μπούμε στο 2026.

Όπως αναφέρουν στην Σερβία, η Παρτίζαν ενημέρωσε τον Αμερικανό σέντερ και τον ατζέντη του μετά την επιστροφή της αποστολής από την Ισπανία και το παιχνίδι με τη Βαλένθια για τη Euroleague, πως δεν γίνεται να αποχωρήσει, καθώς πρέπει να βρεθεί πρώτα ο αντικαταστάτης του, κάνοντας την κατάσταση ακόμα πιο περίπλοκη. Αυτό που λένε οι Σέρβοι αφορά τον Κρις Σίλβα, καθώς ήταν βασικός στόχος της Παρτίζαν, και το γεγονός πως ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ αποφάσισε να κλείσει στην Φενέρμπαχτσε εμποδίζουν την μεταγραφή του Τζόουνς στον Ολυμπιακό.

Είναι γνωστό ότι εδώ και ημερες ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον παίκτη, αλλά όχι με την Παρτίζαν αφού δεν είχε πρόθεση σε αρχική φάση να τον αποκτήσει μέσω της πληρωμής buy-out, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί πλέον. Όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Σερβία, αυτή η κίνηση της διοίκησης της Παρτιζάν μπορεί να γίνεται, ωστέ να αποτελέσει ένα νέο «μοχλό» πίεσης προς την πλευρά των Πειραιωτών, ώστε να συζητήσουν για τα χρήματα στο ύψος που θέλουν οι Σέρβοι και να αποκτήσουν με αυτόν τον τρόπο την ελευθέρας του Τζόουνς.

Η υπόθεση αυτή θυμίζει πολύ την περίπτωση του Φρανκ Νιλικίνα, που εν τέλει αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό με buy-out, όμως με το deadline της 5ης Ιανουαρίου να πλησιάζει, και με τους Σέρβους να το γνωρίζουν καλά, προστίθεται επιπλέον πίεση στους ενδιαφερόμενους και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ ταυτόχρονα θέτουν και οι ίδιοι σε κίνδυνο την παραμονή του παίκτη στο Βελιγράδι, κάτι δηλαδή που δεν θέλει ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε η πλειοψηφία του κόσμου τους.