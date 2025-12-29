Νέα δεδομένα για Τζόουνς: Η Παρτιζάν ζητάει buy-out από Ολυμπιακό - Ενδιαφέρον από Dubai BC

Το θέμα της αποχώρησης του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτιζάν εξελίσσεται σε σίριαλ τις τελευταίες ώρες με πρωταγωνιστές τη διοίκησή της, τον Ολυμπιακό και ξαφνικά την... Dubai BC!

O 28χρονος Αμερικανός σέντερ αποτελεί «ξένο σώμα» για την Παρτιζάν και ο Ολυμπιακός όπως πληροφορηθήκατε από το Athletiko και από έγκυρα ρεπορτάζ της Σερβίας έχει έρθει σε συμφωνία με τον παίκτη για συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Όμως για να ολοκληρωθεί η συμφωνία θα πρέπει ο Τζόουνς να μείνει ελεύθερος από την Παρτιζάν και στη συνέχεια να μετακομίσει στο ΣΕΦ, αφού ήδη οι Πειραιώτες έχουν ανοίξει θέση στο ρόστερ τους στην Ευρωλίγκα μετά την αναμενόμενη παραχώρηση του Σέιμπεν Λι στην Εφές.

Το θέμα φαίνεται πως εδώ και μερικές ώρες έχει διαφοροποιηθεί, αφού η πλευρά του Τζόουνς ενημέρωσε τον Ολυμπιακό ότι η Παρτιζάν ζητάει buy-out περί τις 200.000 δολάρια για να τον αφήσει ελεύθερο, ενώ αναφέρθηκε και το ενδιαφέρον της Dubai BC για τον παίκτη.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδας είχαν ενημερώσει σε πρώτη φάση πως δεν σκοπεύουν να πληρώσουν για να αποκτήσουν τον παίκτη με αυτόν τον τρόπο και μένει να φανεί αν τα τελευταία γεγονότα αποτελούν... «παιχνίδια» στη διαπραγμάτευση από τους Σέρβους όπως με τον Φρανκ Νιλικίνα το Σεπτέμβριο για να αποκομίσουν ό,τι περισσότερο μπορούν.

Πάντως το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού παραμένει «ζεστό», αφού έχει σύμμαχο τον παίκτη ο οποίος θέλει να έρθει στο Λιμάνι και απομένει το επόμενο «επεισόδιο» στο «σίριαλ» του Ταϊρίκ Τζόουνς, για να δούμε αν τελικά ο παίκτης θα μετακομίσει στο ΣΕΦ και με ποια μορφή θα πάρει την ελευθέρας του.

Πηγή: Athletiko.gr