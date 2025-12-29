Επίσημα τέλος ο Λι από τον Ολυμπιακό - Συμφώνησε με την Εφές

Ο Σέιμπεν Λι ολοκλήρωσε τον κύκλο του στον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία στην Εφές, ομάδα με την οποία είχε ήδη επαφές τον προηγούμενο μήνα. Ο 26χρονος γκαρντ συναντήθηκε με τους ανθρώπους της τουρκικής ομάδας, εξέτασε τις προοπτικές του και συμφώνησε για την επόμενη σεζόν.



Ο Λι που έχει βρεθεί και στο ρόστερ της Μακάμπι Τελ Αβίβ, πέραν από αυτό του Ολυμπιακού, μετράει στην Euroleague 6.0 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ μέσο όρο. Φέτος, σε 17 αγώνες έχει συγκεντρώσει 3.4 πόντους και 1.4 ασίστ.



Η μετακίνηση σηματοδοτεί την επιστροφή του Λι στην Τουρκία, αυτή τη φορά υπό τις οδηγίες του Πάμπλο Λάσο, με στόχο να ενισχύσει την περιφέρεια της Εφές.



Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του αποχαιρέτησε τον παίκτη με θερμά λόγια, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά του στην ομάδα και ευχόμενος καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του»

Olympiacos BC announces the termination of its cooperation with Saben Lee.



🙏🏽 Saben, thank you for your contribution to the team, and we wish you every success in the next chapter of your career.



