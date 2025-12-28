«Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Ταϊρίκ Τζόουνς»

Τα ρεπορτάζ που συνδέουν τον Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Ολυμπιακό όλο και πληθαίνουν. Ο Αμερικανός ψηλός όμως, αποτελεί ακόμα παίκτη της Παρτίζαν και αν η σερβική ομάδα δεν τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του, το deal με τους «ερυθρόλευκους» δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί.

Τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, ξεκαθαρίζουν το τοπίο και αναφέρουν ουσιαστικά, πως ο Ολυμπιακός δεν... παίζει μόνος του, όσον αφορά την απόκτηση του θηριώδη Αμερικανού.

Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που μεταδίδει το «SportKlub», αναφέρουν πως «οι ερυθρόλευκοι δεν θέλουν να μπουν σε... πλειστηριασμό με άλλες ομάδες, γι’ αυτό και του ζήτησαν να αποδεσμευθεί και στη συνέχεια να πέσουν οι υπογραφές. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πληρώσει ένα μικρό ποσό στην Παρτίζαν για να τελειώσει την υπόθεση πιο γρήγορα και πιο εύκολα».

Όλες οι πλευρές που εμπλέκονται στην υπόθεση Τζόουνς, αναμένουν το ίδιο με τον Ολυμπιακό. Να λύσει τη συνεργασία του με την Παρτίζαν, ώστε να προχωρήσει η οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.

Πηγή: Athletiko.gr