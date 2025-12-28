Πολύ κοντά στην Εφές ο Λι - Ολοκληρώνεται το deal με τον Ολυμπιακό

Τα μεταγραφικά νέα στον Ολυμπιακό «τρέχουν». Πέραν από την υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος απασχολεί άμεσα τους Πειραιώτες, υπάρχει φυσικά και ο... φάκελος αποχωρήσεων από την ομάδα, με τον Σέιμπεν Λι να φιγουράρει πρώτος στην σχετική λίστα.

Ο Αμερικανός, μετά και την άφιξη του Μόντε Μόρις στο λιμάνι, δεν υπολογίζεται και ο χρόνος συμμετοχής του είναι ελάχιστος.

Τις 2-3 τελευταίες ημέρες, η Αναντολού Εφές που ούτως ή άλλως ήταν πρώτο φαβορί για την απόκτησή του όπως σας είχε μεταφέρει το Athletiko, έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Ολυμπιακό έχοντας σύμμαχο τον Αμερικανό γκαρντ.

Ο Λι, το περιβάλλον του και οι εκπρόσωποί του, θέλουν ο παίκτης να γυρίσει στην Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη και να συνεχίσει την καριέρα του στο επίπεδο της Euroleague.

Το συμβόλαιό του έχει ισχύ μέχρι το 2027, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούσαν option μέχρι και τα μέσα Ιουλίου του 2026. Παρόλα αυτά, η πληρότητα στις θέσεις των περιφερειακών, δεν αφήνει περιθώριο για συνέχιση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πριν το deadline της 5ης Ιανουαρίου, ο Σέιμπεν Λι θα έχει ανακοινωθεί από τους Τούρκους για τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο του 2026, οι οποίοι πάλεψαν πολύ για να τον αποκτήσουν, καθώς οι απουσίες τους και κατά κύριο λόγο αυτή του Λάρκιν, δεν τους έχουν επιτρέψει να ορθοποδήσουν.

Η οικονομική συμφωνία όλων των πλευρών για να ολοκληρωθεί το deal και τυπικά είναι η Εφές να αποπληρώσει το υπόλοιπο του συμβολαίου του παίκτη (περίπου 400.000 δολάρια) για την τρέχουσα σεζόν.

Πρέπει να τονιστεί πως έτσι και αλλιώς ο Ολυμπιακός για να ολοκληρώσει την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς και να τον εγγράψει στο ρόστερ του στην Ευρωλίγκα, θα πρέπει να βγάλει από αυτό ένα συμβόλαιο, αφού ήδη με τον Μόντε Μόρις έχει φτάσει το ανώτατο όριο των εγγεγραμμένων συμβολαίων που είναι τα 16.

