Θερίζει η γρίπη Α τον Παναθηναϊκό πριν το ντέρμπι «αιωνίων» - Χωρίς οκτώ παίκτες η προπόνηση

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR, καθώς ο ιός της γρίπης Α έχει «χτυπήσει» για τα καλά το πράσινο στρατόπεδο με το ιατρικό επιτελείο να δίνει μάχη με τον χρόνο για να περιορίσει τη διασπορά του ιού, η οποία έχει ήδη πλήξει ένα μεγάλο μέρος του αγωνιστικού τμήματος αλλά και το προπονητικού τιμ.

Στην προπόνηση του Σαββάτου (27/12), οι συνθήκες ήταν κάθε άλλο παρά ιδανικές. Ο Εργκίν Αταμάν είδε συνολικά οκτώ αθλητές του να παραμένουν κλινήρεις, αδυνατώντας να δώσουν το παρών στο παρκέ. Η κατάσταση, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στους παίκτες, ενώ η ανησυχία εντάθηκε όταν ακόμη ένα μέλος του προπονητικού επιτελείου εμφάνισε υψηλό πυρετό.

Προκειμένου να αποφευχθεί η πλήρης παράλυση της ομάδας, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα αυστηρό ιατρικό πρωτόκολλο. Άπαντες, συμπεριλαμβανομένων και των αθλητών που δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα, λαμβάνουν προληπτικά φαρμακευτική αγωγή, σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του ιού πριν το επόμενο κρίσιμο ραντεβού.

Η αναβολή με το Μαρούσι και ο Ολυμπιακός

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε στην αναβολή της προγραμματισμένης αναμέτρησης με το Μαρούσι για τη Stoiximan GBL, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη (30/12). Παρά την αναβολή αυτή, ο μεγάλος «πονοκέφαλος» για το «τριφύλλι» παραμένει η προετοιμασία για το επερχόμενο ντέρμπι της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου.

Οι διαδοχικές απουσίες και η αποχή των βασικών στελεχών δυσκολεύουν το έργο των «πράσινων», καθώς οι παίκτες που θα αναρρώσουν θα κληθούν να βρουν ρυθμό και φυσική κατάσταση σε ελάχιστο χρόνο. Οι επόμενες δύο ημέρες θα είναι καθοριστικές για το ποιοι παίκτες θα καταφέρουν να δώσουν το «παρών» στο πρώτο μεγάλο ραντεβού του 2026.