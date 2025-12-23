Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός 85-92: Γύρισε από το -14 και πήρε σπουδαίο διπλό με... υπογραφή Όσμαν

Ο Παναθηναϊκός με μυθική ανατροπή από το -14 νίκησε με 92-85 την Ζάλγκιρις στη «Zalgirio Arena» για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague και έκλεισε νικηφόρα το 2025.

Οι «πράσινοι» ήταν εκτός παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο, με τη Ζάλγκιρις να κάνει ό,τι θέλει στην επίθεση. Οι Λιθουανοί σημείωσαν 50 πόντους σε δύο δεκάλεπτα και πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 50-40, έχοντας προηγηθεί νωρίτερα ακόμη και με +14 (46-32). Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ράιτ, ο οποίος βρέθηκε σε «δαιμονιώδη» κατάσταση, με τον «πρώην» σέντερ του Ολυμπιακού να κλείνει το πρώτο ημίχρονο έχοντας 13 πόντους και 3 επιθετικά ριμπάουντ.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε «μουδιασμένα» και στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως με ένα μαγικό πεντάλεπτο σε άμυνα και επίθεση έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο -1 (64-63), ενώ με πέντε σερί πόντους του Όσμαν στην αρχή της τέταρτης περιόδου πέρασε μάλιστα και μπροστά (68-66). Από εκείνο το σημείο και μετά το παιχνίδι ήταν... παράσταση για έναν ρόλο. Η ομάδα του κόουτς Αταμάν έκανε ότι ήθελε στο παρκέ και πήρε μια σπουδαία νίκη, η οποία ανεβάζει το «τριφύλλι» στην 2η θέση με ρεκόρ 12-6.

Την επόμενη αγωνιστική και συγκεκριμένα με το νέο έτος ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15) στο «Telekom Center» στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» για το 2026.

Η εξέλιξη του ματς

«Μεγάλη πληγή» για την ομάδα του κόουτς Αταμάν στο ξεκίνημα του αγώνα ήταν τα ριμπάουντ και η εξαιρετική ευστοχία των γηπεδούχων από τα 6:75. Η Ζαλγκίρις κυριαρχούσε κάτω από τη ρακέτα, με 4 επιθετικά ριμπάουντ και πρωταγωνιστή τον Ράιτ (6 πόντοι), βρίσκοντας καλάθια από δεύτερες επιθέσεις και παίρνοντας προβάδισμα επτά πόντων (16-9).

Οι «πράσινοι» δυσκολεύονταν να βρουν ρυθμό επιθετικά, καθώς η σκληρή άμυνα των Λιθουανών τους ανάγκαζε σε βεβιασμένες επιθέσεις και έτσι το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τη Ζάλγκιρις +9 (28-19) και τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει φανερά αμυντικά προβλήματα.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό το προβάδισμα τους με τον πρώην «ερυθρόλευκο» Γουίλιαμ-Γκος (30-19), αλλά ο Παναθηναϊκός με τρίποντο του Γκραντ μείωσε πολύ γρήγορα την διαφορά στους έξι πόντους (32-26) με ένα μικρό σερί 5-0.

Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική ομάδα άκουγε στο όνομα Μόουζες Ράιτ, που με 11 πόντους και μια πλήρης εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση κρατούσε σταθερά μπροστά τους Λιθουανούς (37-28), οι οποίοι μάλιστα έφτασαν και στο +14 (46-32), 3:45 πριν το τέλος του ημιχρόνου.

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου με το «τριφύλλι» να κολλάει επιθετικά και τους γηπεδούχος με πέντε σερί πόντους από Γκος και Ράιτ να διατηρούνται σταθερά σε «απόσταση ασφαλείας» (56-42). Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε με νύχια και με… δόντια να ξαναμπεί στο ματς και τα κατάφερε με «κινητήριους μοχλούς» τους Όσμαν, Γιούρτσεβεν και Σόρτς. Οι πράσινοι έβγαλαν ένταση, αντέδρασαν και όχι μόνο έριξαν την διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό από το -14 αλλά μείωσαν στον πόντο(64-63), κλείνοντας ιδανικά την τρίτη περίοδο.

Η πράσινη αντεπίθεση πήρε σάρκα και.. οστά στην τελική ευθεία και ο Όσμαν με 8 προσωπικούς πόντους έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό (71-68), 8:48 πριν το τέλος. Στην συνέχεια ήταν η σειρά του Ναν να μπει στην εξίσωση, με τον «MVP» του «τριφυλλιού» να δίνει στην ομάδα του με τρίποντο για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα για το +10 και το 81-71. Έχοντας πλέον ασφαλή προβάδισμα, οι πράσινοι ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι και χωρίς να πιεστούν για το υπόλοιπο της αναμέτρησης έφτασαν σε ένα μεγάλο διπλό.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-19, 50-40, 64-63, 85-92,



