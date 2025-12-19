Αδιανόητο: Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε συνέντευξη Τύπου μόνος του - «Πρώτη φορά μου συμβαίνει» (vid)

Τελικά ο Πέδρο Μαρτίνεθ, προπονητής της Βαλένθια, δεν ήταν ο μόνος που βρέθηκε σε μια από τις πιο σύντομες συνεντεύξεις Τύπου της σεζόν.

Ο Βασίλης Σπανούλης, παρότι είδε την Μονακό να επικρατεί εύκολα με 103-77 της Μπάγερν στο Πριγκιπάτο, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια πρωτόγνωρη -και ασεβή- εικόνα στο τέλος του αγώνα. Ο τεχνικός των Μονεγάσκων πήγε κανονικά να δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, όταν όμως εισήλθε στην αίθουσα διαπίστωσε πως κανένας δημοσιογράφος δεν βρέθηκε εκεί για να τον ρωτήσει κάτι σχετικό με το παιχνίδι.

Ο ίδιος, προσπάθησε να... περάσει με χιούμορ αυτή την άβολη στιγμή, υπογραμμίζοντας πάντως πως αυτή είναι η πρώτη φορά που του συμβαίνει κάτι τέτοιο.

«Καλησπέρα στον... κανένα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν υπάρχει ούτε ένας δημοσιογράφος στη συνέντευξη Τύπου. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για την νίκη, ευχαριστώ», ανέφερε ο Σπανούλης πριν αποχωρήσει από την αίθουσα.