Η... ανύπαρκτη συνέντευξη Τύπου: Απόλυτη ασέβεια προς τον Πέδρο Μαρτίνεθ στο Παρίσι

Η εικόνα που αντίκρισε ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη συνέντευξη Τύπου του Παρί -Βαλένθια δύσκολα θα ξεχαστεί. Μετά την ήττα της ομάδας του με 90-86 για την Euroleague, ο έμπειρος τεχνικός των Ισπανών εμφανίστηκε κανονικά για να κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις. Ωστόσο, στην αίθουσα δεν υπήρχε ούτε ένας εκπρόσωπος του Τύπου. Ούτε ερώτηση, ούτε σημειωματάριο, ούτε καν μια παρουσία που να δικαιολογεί τη διαδικασία.



Φανερά αμήχανος, ο Μαρτίνεθ ρώτησε τον υπεύθυνο Τύπου αν αυτό το φαινόμενο είναι συνηθισμένο «Έτσι θα είναι;». Ανέφερε το σκορ του αγώνα στο μικρόφωνο και αποχώρησε:

La rueda de prensa de Pedro Martínez en París es bochornosa.



No ha ido ningún periodista. pic.twitter.com/dPDb8HRu6L — ⛹️‍♂️ (@Basketfanclub) November 14, 2025





Το περιστατικό δεν ήταν απλώς ατυχές, ανέδειξε μια ξεκάθαρη έλλειψη επαγγελματισμού. Σε μια διοργάνωση του επιπέδου της Euroleague, η απουσία των δημοσιογράφων από τα καθιερωμένα καθήκοντά τους συνιστά ασέβεια, όχι μόνο προς έναν προπονητή με μακρά διαδρομή, αλλά και προς το ίδιο το άθλημα. Οι συνεντεύξεις Τύπου είναι μέρος της δουλειάς, όχι μια προαιρετική υποχρέωση που εξαρτάται από το αποτέλεσμα ή το ενδιαφέρον του αγώνα.



Ο Πέδρο Μαρτίνεθ αντέδρασε με αξιοπρέπεια, αλλά η εικόνα μιας άδειας αίθουσας αφήνει πίσω της ένα έντονο μήνυμα. Ο σεβασμός χτίζεται με παρουσία, συνέπεια και επαγγελματισμό ,όχι με απουσίες.