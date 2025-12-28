Ολυμπιακός: «Ζεστό» ενδιαφέρον για σέντερ, ψηλά στη λίστα ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στη Μπολόνια, απέναντι στη Βίρτους, με 97-94, κάνοντας μεγάλο βήμα για να ανέβει βαθμολογικά στην Euroleague. Όλα αυτά λίγες μέρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο Telekom Center Athens (02/01/2026).



Την ίδια ώρα, τα μεταγραφικά βρίσκονται σε πρώτο πλάνο στην ομάδα του Πειραιά, η οποία θέλει να μπει στο δεύτερο μισό της σεζόν ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να φτάσει στο Final 4 της Euroleague για πέμπτη διαδοχική φορά, διεκδικώντας το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας της.



Μετά την απόκτηση του Μόντε Μόρις, που προσδίδει μία ακόμα λύση στην περιφέρεια, στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο επικεντρώνονται στην απόκτηση σέντερ, που θα πλαισιώσει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και θα δώσει όγκο, δύναμη και ποιότητα στο ρόστερ που θα έχει στα χέρια του ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τη συνέχεια της σεζόν.



Μια περίπτωση που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ερυθρόλευκη λίστα είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Αμερικανός σέντερ αγωνίζεται στην Παρτίζαν, όμως δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες της καριέρας του. Βρίσκεται σε ανοιχτή κόντρα με τους οπαδούς, που δεν σταματούν να τον αποδοκιμάζουν, ενώ με το πέρας του αγώνα κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ άνοιξε διάλογο με έναν εξ αυτών σε έντονο ύφος, δείγμα της κατάστασης που επικρατεί στην ομάδα.



Για να μπορέσει να ολοκληρώσει την απόκτηση του Τζόουνς ο Ολυμπιακός, προκειμένου να τον έχει στη διάθεσή του στα επόμενα παιχνίδια της Euroleague, θα πρέπει να κινηθεί μέχρι τις 5 Ιανουαρίου. Αυτή είναι η deadline για μεταγραφές ομάδων της διοργάνωσης μεταξύ τους.

Από εκεί και πέρα, στην ερυθρόλευκη λίστα υπάρχουν δύο ακόμα περιπτώσεις που εξετάζονται, με τον Ολυμπιακό να φουλάρει πλέον για την απόκτηση σέντερ που θα τον ανεβάσει επίπεδο και θα τον ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο αγωνιστικά.

Πηγή: Athletiko.gr