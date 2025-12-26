Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός 94-97: Επιβίωσε στο χριστουγεννιάτικο «θρίλερ» με σόου Ντόρσεϊ-Φουρνιέ

Χριστουγεννιάτικο... θρίλερ για τους «ερυθρόλευκους» στη Μπολόνια. Ο Ολυμπιακός πήρε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη στην Ιταλία, επικρατώντας με 97-94 της Βίρτους για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε σε εξαιρετικό βράδυ τους Εβάν Φουρνιέ (21π, 7/10 3π) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (23π, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), οι οποίοι βγήκαν μπροστά στο αγχωτικό φινάλε και με σημαντικές λύσεις σε επίθεση και άμυνα έκαναν... δώρο στην ομάδα τους το «διπλό» στη Μπολόνια.

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, το οποίο είναι προγραμματισμένο σε μία βδομάδα ακριβώς, την Παρασκευή (2/1) στις 21:15.

Το ματς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να ανοίγει το σκορ με εύστοχο σουτ τριών πόντων από τη γωνία. Ο Έντουαρντς από τα πρώτα λεπτά έδειξε πως θα αποτελέσει πρόβλημα για την «ερυθρόλευκη» άμυνα, μετρώντας 9 από τους 16 πόντους στο πρώτο επτάλεπτο. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο, με την ιταλική ομάδα να ολοκληρώνει την 1η περίοδο με το buzzer beater του Σμάιλαγκιτς (25-23, 10').

Το δύσκολο τρίποντο του Φουρνιέ πάνω στην άμυνα του Παγιόλα έδωσε προβάδισμα 5 πόντων στον Ολυμπιακό, με τον Γάλλο να είναι άχαστος πίσω από τα 6.75μ στο πρώτο μέρος του αγώνα (3/3 3π). Το έμμεσο τρίποντο του Πίτερς έφερε στο +8 τους Πειραιώτες, που με οδηγό την καλή τους άμυνα άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό στην επίθεση (32-40, 15'). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισαν να ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι και πήγαν στα αποδυτήρια στο +9. Σκορ ημιχρόνου 41-50.

Ο Φουρνιέ ξεκίνησε ιδανικά και το 2ο μέρος, ευστοχώντας σε ένα ακόμα τρίποντο, την ώρα που η Βίρτους έψαχνε «συμπαραστάτη» στον αβοήθητο Έντουαρντς. Η διαφόρα συνέχισε να αυξάνεται υπέρ των φιλοξενούμενων, που έμοιαζαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης σχεδόν από το ξεκίνημα του (53-69, 27'). Τέσσερεις συνεχόμενοι πόντοι του Ντόρσεϊ και ο... άχαστος Φουρνιέ άρχισαν να απλοποιούν τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, πριν καλά καλά τελειώσει το 3ο δεκάλεπτο.

Η Βίρτους έδειξε πως θα παλέψει μέχρι τέλους στο παιχνίδι, κατεβάζοντας στους 10 την διαφορά χάρη στα διαδοχικά εύστοχα τρίποντα των Χάκετ και Μόργκαν. Ο δεύτερος έκανε θαύματα στο τελευταίο μέρος του παιχνιδιού, με τον Ντόρσεϊ να βρίσκει ένα σουτ «ανάσα» για τον Ολυμπιακό. Ο πρώην «ερυθρόλευκος» Βιλντόζα κατέβασε στους 4 τη διαφορά, ξεσηκώνοντας τους φίλους της ιταλικής ομάδας στις εξέδρες του γηπέδου. Ο Φουρνιέ με ένα κρίσιμο τρίποντο κράτησε σε θέση οδηγού τον Ολυμπιακό, στο δραματικό τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης. Ο Νιάνγκ με κάρφωμα έριξε στον πόντο τη διαφορά, ο Ντόρσεϊ με δύσκολο σουτ διατήρησε στο +3 τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ έβγαλε την τελευταία άμυνα πάνω στον Νιάνγκ και έκανε... δώρο χριστουγέννων στον Ολυμπιακό το διπλό στη Μπολόνια.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 41-50, 60-77, 94-97

Βίρτους: Βιλντόζα 17, Έντουαρντς 14, Παγιόλα 4, Νιάνγκ 7, Σμάιλαγιτς 9, Τέιλορ, Άλστον Τζούνιορ 8, Χάκετ 6, Μόργκαν 15, Ντιαρά, Ντιούφ 12, Ακέλε 2



Ολυμπιακός: Γουόκαπ 2, Μόρις, Νιλικίνα 2, Λι, Φουρνιέ 21, Ντόρσεϊ 23, Παπανικολάου 5, Βεζένκοφ 16, Πίτερς 13, Μιλουτίνοφ 13, Χολ 2, Κ. Αντετοκούνμπο.