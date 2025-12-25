Ολυμπιακός: Οι οικογενειακές φωτογραφίες της Μπέριλ ΜακΚισικ με χριστουγεννιάτικες ευχές (pic)

Η οικογένεια ΜακΚισικ γιόρτασε τα Χριστούγεννα, σε ένα πολύ ευχάριστο και γεμάτο αγάπη κλίμα, όπως μπορεί να διακρίνει κανείς από τις φωτογραφίες που κοινοποίησε η Μπέριλ ΜακΚισικ.

Η σύζυγος του παίκτη του Ολυμπιακού μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτινή τους καθημερινότητα μέσω του προσωπικού της λογαριασμού, μεταφέροντας το πνεύμα των ημερών και στέλνοντας ευχές για καλά Χριστούγεννα γράφοντας «Καλά Χριστούγεννα από την οικογένεια ΜακΚίσικ».