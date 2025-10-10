Η Μπερίλ ΜακΚίσικ εντυπωσιάζει με νέο τατουάζ-έργο τέχνης στην πλάτη της (pic)

Η Μπερίλ ΜακΚίσικ, γνωστή για το εκρηκτικό της ταπεραμέντο και το ξεχωριστό της στυλ, έκανε ακόμη μία εντυπωσιακή προσθήκη στη συλλογή των τατουάζ της. Η σύζυγος του μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού, Σακίλ ΜακΚίσικ, αποφάσισε να “ντύσει” σχεδόν ολόκληρη την πλάτη της με ένα εντυπωσιακό έργο τέχνης, που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους διαδικτυακούς της φίλους.



Το νέο τατουάζ της απεικονίζει τη θεότητα Γκανέσα της ινδουιστική παράδοσης:

Instagram/@berilmckissic