Ολυμπιακός: Όλο το παρασκήνιο πίσω από την «κόντρα» Φουρνιέ και Μπαρτζώκα

Εδώ και ημέρες, ένα δημοσίευμα σε ξένο μέσο όπου υποστηρίζει πως ο Μπαρτζώκας και ο Φουρνιέ έχουν... ραγίσει το γυαλί στις διαπροσωπικές τους σχέσεις μετά το παιχνίδι με την Ρεάλ. Πιο συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει πως ο προπονητής του Ολυμπιακού κατηγόρησε τον Φουρνιέ για κρίσιμα λάθη στον αγώνα με την ισπανική ομάδα και ουσιαστικά απέδωσε την ήττα στον Γάλλο σταρ.

Screenshot/ Basketball Sphere

Μάλιστα, σε ένα βίντεο από το Euroleague TV, ο Μπαρτζώκας μετά από time-out φαίνεται να ζητά καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και τον Γάλλο να απαντάει σε έντονο ύφος «under, under». Αυτό όμως δεν ήταν μια στιγμή έντασης ανάμεσα στους δυο ανθρώπους, απλώς ο πρώην NBAερ τα είχε βάλει με την αντιμετώπιση των «Μαδριλένων» στον Γουόκαπ, όπου μετά από screen, έμεναν πίσω και του έδιναν το σουτ.

Eurokinissi

Με λίγα λόγια, καμία απολύτως κόντρα δεν υπάρχει μεταξύ Μπαρτζώκα και Φουρνιέ. Άλλωστε, ο ίδιος πριν από λίγες ώρες δήλωσε πως θέλει να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ:

Eurokinissi

«Ανανέωσα γιατί νιώθω πολύ καλά και θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου εδώ. Δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι, αλλά για μένα αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος ήταν να κερδίσουμε. Δεν το κάναμε, οπότε δεν μπορώ να φύγω μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Εβάν Φουρνιέ.

«Νιώθω πολύ καλά στην ομάδα. Η προσαρμογή μου πέρασε αρκετά καλά. Είναι αλήθεια ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα για μένα όταν υπέγραψα. Είναι λίγο περίεργο στην αρχή, όταν χτίζεις μια ολόκληρη καριέρα σε ένα μέρος για 12 χρόνια και αλλάζεις εντελώς, ξεκινάς από το μηδέν στα 32 σου, είναι ιδιαίτερο. Αλλά με υποδέχτηκαν τόσο καλά που τελικά όλα πήγαν πολύ γρήγορα και πολύ καλά, και με τον καιρό μέσα στη χρονιά βρήκα τα πατήματά μου και είχαμε μια πολύ καλή σεζόν, μέχρι που το όνειρο συνετρίβη. Οπότε, ναι, ήταν πολύ ωραία, το απόλαυσα πολύ και είμαι χαρούμενος που συνεχίζω την περιπέτεια», ανέφερε ο Γάλλος σούπερ σταρ για την παρουσία του στον Ολυμπιακό.



Ο Φουρνιέ δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στη σχέση που έχει αναπτύξει με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος αποθέωσε τους οπαδούς των Πειραιωτών και σημείωσε ότι του δίνουν κίνητρο. «Μου δίνουν πολλή, πολλή αγάπη, και νομίζω ότι εκτιμούν το γεγονός ότι αγωνίζομαι για την ομάδα τους, ότι δίνω τα πάντα. Στην πραγματικότητα, είναι ωραίο να σε εκτιμούν για το ποιος είσαι. Και εμένα προσωπικά, είναι κάτι που με τροφοδοτεί. Είμαι ένας πολύ έντονος, πολύ παθιασμένος άνθρωπος, και όταν το βλέπω αυτό, μου δίνει κίνητρο να κάνω ακόμα περισσότερα. Οπότε είναι το τέλειο ζευγάρωμα. Αυτοί είναι εξαιρετικά παθιασμένοι. Έχουν αυτή τη φλόγα που με παρακινεί και εμένα. Είναι αλήθεια ότι από παιδί το μπάσκετ με βοήθησε πολύ να απελευθερωθώ. Γι’ αυτό νομίζω ότι νιώθουν και αυτοί ότι είμαι ο εαυτός μου, ότι δεν υποδύομαι κάποιο ρόλο, και αυτό βρίσκει απήχηση σε εκείνους. Παραμένω ο εαυτός μου, αλλά είναι αλήθεια ότι εγώ τροφοδοτούμαι από αυτό. Τροφοδοτούμαι πολύ από το πάθος και την αγάπη. Δεν είναι καλύτερο ή χειρότερο, αλλά υπάρχουν πολλοί παίκτες που τρέφονται από την αρνητικότητα, τις κριτικές κλπ. Εγώ ποτέ δεν λειτούργησα έτσι. Είμαι μάλλον το αντίθετο. Οπότε όταν το βλέπω αυτό, μου δίνει κίνητρο», υπογράμμισε ο Φουρνιέ.



«Ήταν αρκετά έντονοι τελικοί. Υπήρξαν πολλά εξωαγωνιστικά ζητήματα που έκαναν τα παιχνίδια ακόμα πιο έντονα. Γι’ αυτό πήγα και εκεί, γιατί ως παίκτης, το να ζεις τέτοιες στιγμές είναι εξαιρετικό. Οπότε, τελείωσε καλά και τελικά το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Το να τελειώνεις με μια νίκη είναι πολύ καλό. Θα ήταν καταστροφικό να τελειώσεις με μια ήττα. Θα ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο ψυχολογικά. Πας στο καλοκαίρι με μια ήττα και το σκέφτεσαι όλο το καλοκαίρι. Είναι περίπλοκο. Δεν αφαιρεί την ήττα, ούτε την απογοήτευση της EuroLeague, αλλά τουλάχιστον σε βοηθάει να μην αισθάνεσαι πολύ άσχημα», τόνισε ο Φουρνιέ για τους τελικούς του πρωταθλήματος.