Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιμένει στους Μπακς με ένα μεγάλο... «what if»

Δίνουν και παίρνουν οι φήμες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Σαμς Σαράνια είχε αναφέρει ότι πολλές ομάδες περιμένουν στη... γωνία για τον Έλληνα σούπερ σταρ, ενώ ο ίδιος δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι έγιναν συζητήσεις ανάμεσα στους Μπακς και τους Νικς για το ενδεχόμενο ανταλλαγής.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στο Μιλγουόκι μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική ομάδα. Ο ίδιος δηλώνει ακόμη πεινασμένος και θέλει να πετύχει ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις. Ο Greek Freak απάντησε στις φήμες για το μέλλον του και δήλωσε πίστη στους Μπακς αλλά σημείωσε ότι μπορεί να αλλάξει γνώμη.

«Το έχω πει πολλές φορές, θέλω να βρεθώ σε μια κατάσταση που μπορώ να κερδίσω και τώρα είμαι εδώ. Πιστεύω σε αυτήν την ομάδα. Πιστεύω στους συμπαίκτες μου. Είμαι εδώ για να οδηγήσω αυτήν την ομάδα όπου μπορούμε να πάμε και σίγουρα θα είναι δύσκολο. Τώρα, αν σε έξι, επτά μήνες αλλάξω γνώμη, νομίζω ότι είναι και ανθρώπινο, επιτρέπεται να πάρεις όποια απόφαση θέλεις, αλλά εγώ είμαι δεσμευμένος. Είμαι δεσμευμένος σε αυτήν την ομάδα», ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Το γεγονός ότι οι Μπακς έχουν αποκλειστεί στον πρώτο γύρο των playoffs τρεις διαδοχικές σεζόν έχει φουντώσει τις φήμες για το μέλλον του Greek Freak. «Νομίζω ότι είναι κακή υπηρεσία προς το μπάσκετ, απλώς προς το παιχνίδι, το να μην θέλεις να ανταγωνιστείς σε υψηλό επίπεδο, να θέλεις η σεζόν σου να τελειώσει τον Απρίλιο. Τα τελευταία τρία χρόνια, έχουμε αποκλειστεί στον πρώτο γύρο, οπότε δεν είναι πολλά να πούμε. Απλώς πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι μας και να μείνουμε συγκεντρωμένοι όλη τη χρονιά και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε μερικούς αγώνες και ελπίζουμε να μπούμε στα πλέι οφ και μετά να μην αποκλειστούμε στον πρώτο γύρο. Αυτό είναι λίγο πολύ όλο. Και μετά συνεχίζουμε από εκεί και πέρα», είχε σημειώσει στη media day των Μπακς ο Έλληνας σούπερ σταρ.