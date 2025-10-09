Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μιλά για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση - Επιτυχία του Αρναούτογλου

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δίνει μια αποκλειστική προσωπική συνέντευξη για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 24.00 καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2night show» του ΑΝΤ1!

Ο διάσημος μπασκετμπολίστας μιλά για τις οικονομικές δυσκολίες που πέρασε, την τύχη που του έφερε αυτή τη γυναίκα δίπλα του, τα μελλοντικά του σχέδια, την αγάπη του για την Ελλάδα…

Συγκίνηση και σεβασμός

Ο μοναδικός Γιάννης ανοίγει την καρδιά του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μιλάει για τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του, λόγω της μεταναστευτικής τους κατάστασης και της οικονομικής ανέχειας, αλλά και για το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στη ζωή του η πίστη του στον Θεό.

Στη συνέχεια, αναφέρεται με αγάπη, σεβασμό και συγκίνηση στη γνωριμία και τη σχέση του με τη γυναίκα του, Μαράια, που του χάρισε τη δική του οικογένεια…

Μελλοντικά σχέδια

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μιλάει και για την επαγγελματική του πορεία στην Αμερική, για το πώς βρέθηκε να παίζει στο NBA και πώς τελικά κατάφερε να πετύχει, ξεκινώντας από το μηδέν. Αναφέρεται και στη στήριξη που είχε από τον μάνατζέρ του, ο οποίος είναι στο πλευρό του από τα 15 του χρόνια βοηθώντας όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και την οικογένειά του.

Τέλος, αποκαλύπτει τα μελλοντικά του σχέδια με τους Milwaukee Bucks και εκφράζει τη μεγάλη του επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα.