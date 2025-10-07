Βόμβα για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: Αβέβαιη η συνεργασία του με του Μπακς - Στο κόλπο οι Νικς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια της φετινής offseason, σκέφτηκε για πρώτη φορά σοβαρά την αποχώρισή του από το Μιλγουόκι, καθώς αυτό που επιθυμεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι να φτάσει ξανά στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος. Ο έγκριτος ρεπόρτερ Σαμς Σαράνια, που παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και συνεχώς μιλά για αυτήν, αναφέρεται ξανά στον «Greek freak», μέσω νέου ρεπορτάζ.

Ο Αμερικανός τόνισε για μία ακόμα φορά, ότι το μέλλον του στο Μιλγουόκι, μόνο δεδομένο δεν πρέπει να θεωρείται. Αναφέρει επίσης, ότι υπήρξε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συνάντηση ανάμεσα στους εκπροσώπους των «Ελαφιών» και τον Γιώργο Πάνου, ατζέντη του Γιάννη, ώστε να συζητηθούν τα πάντα σχετικά με την ομάδα, αλλά και το που θα καταλήξει ο Έλληνας αστέρας.

Το κλαμπ έχει αποκλειστεί τρεις φορές σερί από τον πρώτο γύρο των Playoffs του ΝΒΑ και όπως είναι προφανές, ο αρχηγός του και κάτοχος του χάλκινου μεταλλίου στο φετινό EuroBasket, δεν επιθυμεί μία ανάλογη κατάληξη στην φετινή σεζόν. Ο Αντετοκούνμπο, όπως μεταδίδει ο Σαμς Χαράνια, ποτέ δεν απέκλεισε την προοπτική του να διερευνήσει μία πιθανή κίνηση, εκτός Μιλγουόκι.

New York emerged as the only team Giannis Antetokounmpo desired outside of Milwaukee in the offseason, sources told ESPN, and the Knicks and Bucks engaged in talks for a window of time.



Μόνο η Νέα Υόρκη του κέντρισε το ενδιαφέρον

Η μόνη ομάδα την οποία σκεφτόταν σοβαρά, ήταν οι Νιου Γιορκ Νικς. Παρόλα αυτά, η προσφορά τους δεν είχε την ισχύ που ενδεχομένως θα επιθυμούσε ο Αντετοκούνμπο και πέραν από αυτό, οι Μπακς δεν ήταν διατεθειμένοι σε καμία των περιπτώσεων να τον αποχωριστούν. Ο αθλητής γύρισε όπως αναμενόταν στη βάση του, όπου πλέον θα βρίσκεται και ο αδερφός του Θανάσης, που έλαβε συμβόλαιο από την ομάδα και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αμερική.

Ο Χαράνια δεν κλείνει κανένα παράθυρο. Τα πάντα σχετικά με το που θα συνεχίσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να αγωνίζεται, είναι ρευστά. Φυσικά, το ότι θα ξεκινήσει τη σεζόν ως μέλος των Μπακς, δεν τον δεσμεύει για την συνέχεια και σε περίπτωση που το έδαφος που θα του παρουσιαστεί είναι προσοδοφόρο, ίσως στην συνέχεια σκεφτεί να φύγει από το Ουισκόνσιν. Τα πάντα εξαρτώνται από τα χρήματα που θα πέσουν στο τραπέζι, τις φιλοδοξίες του και την ετοιμότητα των Μπακς ενόψει του νέου αγωνιστικού έτους.