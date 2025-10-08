Αμερικάνος παίκτης μπάσκετ απειλείται με θανατική ποινή λόγω κατοχής κάνναβης στην Ινδονησία (vid)

Μία απρόοπτη εξέλιξη περίμενε τον Αμερικάνο πρώην παίκτη των Γιούτα Στέιτ όταν περιέλαβε στην κατοχή του συσκευασία με καραμέλες κάνναβης από την Ταϊλάνδη.

AMERICAN BASKETBALL PLAYER AND DALLAS NATIVE JARRED SHAW ARRESTED IN INDONESIA FOR HAVING CANNABIS CANDIES, MAY FACE EXECUTION BY FIRING SQUAD. pic.twitter.com/SYxsGO5Oae — Poetik Flakko (@FlakkoPoetik) May 16, 2025

Ο Τζάρεντ Σόου συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, αμέσως μόλις έλαβε το επίμαχο δέμα σε μία κινηματογραφική εξέλιξη των γεγονότων. Περικυκλώθηκε από δέκα μυστικούς αστυνομικούς στο λόμπι συγκροτήματος διαμερισμάτων και αμέσως οδηγήθηκε στο τμήμα για εξηγήσεις. Κατά τη σύλληψη του, εμφανίζεται σε βίντεο να φωνάζει για βοήθεια.

«Έχω νόσο του Κρον, υποφέρω χωρίς τις καραμέλες»

Ο ίδιος, ισχυρίζεται πως χρησιμοποιεί τα σκευάσματα για φαρμακευτικούς σκοπούς, καθώς πάσχει από τη νόσο του Κρον, η οποία συνδέεται με αφόρητους πόνους.

«Πάσχω από μία φλεγμονώδη ασθένεια, που δε θεραπεύεται και ονομάζεται Νόσος του Κρον. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο ιατρικό σκεύασμα, το οποίο μπορεί να με βοηθήσει με τους πόνους. Χρησιμοποιώ την κάνναβη φαρμακευτικά, αφού χωρίς αυτή, οι πόνοι στο στομάχι μου είναι πολύ άσχημοι», δήλωσε μέσω τηλεφώνου στον Γκάρντιαν από το κέντρο, στο οποίο κρατείται.

«Οι πόνοι ήταν αφόρητοι, τα προηγούμενα χρόνια, που ήμουν στην Ινδονησία υπέφερα». Κατά την διακοπή των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, ο Αμερικάνος διαμένει στην Ταϊλάνδη, η οποία έχει ευνοϊκή νομική αντιμετώπιση σχετικά την κατοχή ναρκωτικών. Ωστόσο, η επιστροφή του στην Ινδονησία επέφερε δυσάρεστα αποτελέσματα για τον ίδιο και την οικογένεια του, αφού όπως συμπληρωματικά ανέφερε «έκανε ένα τεράστιο λάθος».

Η νομοθεσία περί ναρκωτικών ουσιών στην Ινδονησία είναι ιδιαίτερα αυστηρή και η επαπειλούμενη ποινή της κατοχής αγγίζει μέχρι και τη θανατική καταδίκη. Ακόμα και να μην εξαντληθεί η αυστηρότητα των δικαστικών αρχών κατά την εκδίκαση, ο 35χρονος Αμερικάνος μπασκετμπολίστας είναι πολύ πιθανό να εκτίσει ποινή μεγαλύτερη των 10 ετών σε σωφρονιστικό ίδρυμα για την κατοχή του επίμαχου σκευάσματος.

Συλλογή χρημάτων για τα νομικά έξοδα

Η παραμονή του στις φυλακές της Ινδονησίας από το Μάιο όταν και συνελήφθη έχει διαταράξει τις ισορροπίες στην οικογένεια του και ο ίδιος συλλέγει χρήματα, προκειμένου να καλύψει τα νομικά έξοδα. Δηλώνει, μάλιστα, πως οι κατηγορίες απέναντι του είναι ψευδείς και πως κατηγορείται για κατοχή ποσότητας μεγαλύτερης των 750 γραμμαρίων κάνναβης. Παράλληλα, υποστηρίζει πως τον κατηγορούν πέραν της κατοχής και για εμπορία, καθώς και πως τον αντιμετωπίζουν σαν έμπορο ναρκωτικών μεγάλης κλίμακας.

Συμπαραστάτης στον αγώνα του για απελευθέρωση στέκεται και το ινστιτούτο Last Prisoner Project (LPP), το οποίο αγωνίζεται για την απόλυση των κρατουμένων από τις φυλακές, λόγω υποθέσεων κάνναβης, μέσω της συνηγόρου του Στέφανι Σέπαρντ, η οποία δηλώνει πως «η υπόθεση του Σόου δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά συνήθης πρακτική των αρχών, οι οποίες φυλακίζουν με εξαντλητικές ποινές κατηγορούμενους για κατοχή κάνναβης, παρά το γεγονός πως τα αδικήματα αυτά δε σχετίζονται με τη βία και δεν αποτελούν δημόσιο κίνδυνο».

Ποιος είναι ο Τζάρεντ Σόου

Ο 35χρονος μπασκετμπολίστας κατάγεται από το Ντάλας του Τέξας και έχει αγωνιστεί σε διάφορες χώρες. Συμμετείχε στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Γιούτα Στέιτ και την Οκλαχόμα και έκτοτε αγωνίστηκε στα πρωταθλήματα Ουρουγουάης, Αργεντινής, Τυνησίας, Τουρκίας, Ταϊλάνδης και Ιαπωνίας.

Ο Σόου πρωταγωνίστησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ινδονησίας το 2023 από τους Πραβίρα Μπαντούγκ, σκοράροντας περισσότερους από 1000 πόντους σε περισσότερες από τρεις σεζόν στην χώρα και δηλώνει πως επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στο μπάσκετ, σε περίπτωση που οι περιπέτειες του με τις αρχές τελειώσουν.