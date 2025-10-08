Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και... φωτιά: Η αλήθεια για τον Αντετοκούνμπο και οι «μνηστήρες»

Σε «καυτό» θέμα στο NBA παραμένει το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο σούπερ σταρ των Μπακς επέστρεψε στο Μιλγουόκι μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket με την Εθνική, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσει στην ομάδα με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2021.



Ο Σαμς Σαράνια ανέφερε μέσα στο καλοκαίρι ότι για πρώτη φορά ο Greek Freak εξετάζει το μέλλον του εκτός του Μιλγουόκι. Ο ίδιος δημοσιογράφος, που θεωρείται από τους πλέον έγκριτους στη Λίγκα, σημείωσε ότι το μέλλον του Greek Freak στα «ελάφια» δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Τα λόγια του Σαράνια και η ατάκα του Γιάννη

ΑΠΕ-ΜΠΕ





«Ο Γιάννης και οι άνθρωποί του έχουν μεγάλη επιρροή στη λίγκα. Υπάρχουν ομάδες που παρακολουθούν την κατάσταση και θα προσπαθήσουν να μην "εξαντληθούν" με άλλους τρόπους», ανέφερε ο Σαράνια σε τηλεοπτική εκπομπή αναφερόμενος στην περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός trade.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει δηλώσει πολλές φορές ότι θέλει να διεκδικήσει ένα ακόμη πρωτάθλημα στο NBA. Οι Μπακς έχουν αποκλειστεί τρεις διαδοχικές χρονιές στον πρώτο γύρο των playoffs, παρά το γεγονός ότι ο Greek Freak έκανε εμφανίσεις MVP στους αγώνες.



«Θέλω να είμαι σε μια ομάδα που μου επιτρέπει και μου δίνει την ευκαιρία να κερδίσω ένα πρωτάθλημα», παραδέχθηκε ο Αντετοκούνμπο στις 29 Σεπτεμβρίου στη Media Day των Μπακς, όπου εμφανίστηκε εξ αποστάσεως αφού έχασε την έναρξη του προπονητικού καμπ λόγω κορωνοϊού, σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας. «Νομίζω ότι είναι κακή υπηρεσία προς το μπάσκετ, απλώς προς το παιχνίδι, το να μην θέλεις να ανταγωνιστείς σε υψηλό επίπεδο, να θέλεις η σεζόν σου να τελειώσει τον Απρίλιο», πρόσθεσε ο Έλληνας σούπερ σταρ.



«Τα τελευταία τρία χρόνια, έχουμε αποκλειστεί στον πρώτο γύρο, οπότε δεν είναι πολλά να πούμε. Απλώς πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι μας και να μείνουμε συγκεντρωμένοι όλη τη χρονιά και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε μερικούς αγώνες και ελπίζουμε να μπούμε στα πλέι οφ και μετά να μην αποκλειστούμε στον πρώτο γύρο. Αυτό είναι λίγο πολύ όλο. Και μετά συνεχίζουμε από εκεί και πέρα», τόνισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που ομολόγησε ότι παραμένει πεινασμένος για ακόμη περισσότερες διακρίσεις.