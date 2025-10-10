Αντετοκούνμπο: Το καλάθι του Θανάση που «τρέλανε» τον Γιάννη (vid)

Οι Μπακς αντιμετώπισαν τους Πίστονς στην PreSeason του ΝΒΑ και επικράτησαν με 117-111. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε , ενώ αντίθετα ο Θανάσης έπαιξε 6 λεπτα (4 π.,2 ριμ.).

Λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, ο Θανάσης με ένα υπέροχο σόλο σημείωσε ένα πανέμορφο καλάθι και ανάγκασε τον αδερφό του να πει “Oh my god”, σε μία φάση που ξεσήκωσε το κοινό.

Δείτε το καλάθι του Θανάση και την αντίδραση του Greek Freak: