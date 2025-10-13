Οι Αντετοκούνμπο γράφουν ιστορία: Ο Άλεξ στους Μπακς - Πρώτη φορά τρία αδέλφια στην ίδια ομάδα
Ο Άλεξ έμεινε ελεύθερος από τον Άρη και υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μπακς όπου θα βρει τα αδέλφια του Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο .
Οι οικογένεια Αντετοκούνμπο γράφει ιστορία στο NBA, καθώς για πρώτη φορά τρία αδέλφια πρόκειται να αγωνιστούν στην ίδια ομάδα, καθώς ο μικρότερος αδελφός του Γιάννη και του Θανάση, Άλεξ, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Μιλγουόκι Μπακς, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογραφό Σαμς Χαράνια.
Ο 24χρονος γκαρντ, θα συνεχίσει στο μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, με two-way συμβόλαιο, που του δίνει τη δυνατότητα να βρίσκεται τόσο στο ενεργό ρόστερ της πρώτης ομάδας, όσο και στη θυγατρική των Μπακς στην G-League, τους Ουισκόνσιν Χερντ.
Η κίνηση αυτή καθιστά τους Μπακς το πρώτο franchise στην ιστορία του NBA που περιλαμβάνει τρία αδέλφια ταυτόχρονα στο ρόστερ του, ένα γεγονός που αναμφίβολα τραβάει την παγκόσμια προσοχή.
Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε συνεργαστεί ξανά με τους Μπακς ως μέλος των Ουισκόνσιν Χερντ από το 2022 έως το 2024, επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από ένα σύντομο πέρασμα από την Ευρώπη.
Ο 24χρονος είχε ξεκινήσει φέτος την προετοιμασία του με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο αποφάσισε να αποχωρήσει για να συνεχίσει την καριέρα του στην G-League. Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται επίσης ομάδες όπως η Μούρθια, οι Ράπτορς 905, η Μαζεϊκιάι, η Ποντγκόριτσα και ο ΠΑΟΚ.
Η ένταξη του Άλεξ Αντετοκούνμπο στους Μπακς, παρότι μέσω two-way συμβόλαιο, ολοκληρώνει ένα μοναδικό οικογενειακό καρέ στον «μαγικό πλανήτη» του ΝΒΑ.