Οι Αντετοκούνμπο γράφουν ιστορία: Ο Άλεξ στους Μπακς - Πρώτη φορά τρία αδέλφια στην ίδια ομάδα

Οι οικογένεια Αντετοκούνμπο γράφει ιστορία στο NBA, καθώς για πρώτη φορά τρία αδέλφια πρόκειται να αγωνιστούν στην ίδια ομάδα, καθώς ο μικρότερος αδελφός του Γιάννη και του Θανάση, Άλεξ, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Μιλγουόκι Μπακς, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογραφό Σαμς Χαράνια.

Ο 24χρονος γκαρντ, θα συνεχίσει στο μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, με two-way συμβόλαιο, που του δίνει τη δυνατότητα να βρίσκεται τόσο στο ενεργό ρόστερ της πρώτης ομάδας, όσο και στη θυγατρική των Μπακς στην G-League, τους Ουισκόνσιν Χερντ.

Η κίνηση αυτή καθιστά τους Μπακς το πρώτο franchise στην ιστορία του NBA που περιλαμβάνει τρία αδέλφια ταυτόχρονα στο ρόστερ του, ένα γεγονός που αναμφίβολα τραβάει την παγκόσμια προσοχή.

The Milwaukee Bucks are signing Alex Antetokounmpo to a two-way NBA deal, joining older brothers Giannis and Thanasis, Octagon's Alex Saratsis tells ESPN. This marks the first time in NBA history that three brothers are on active roster contracts with the same team. pic.twitter.com/X7JdTURinQ — Shams Charania (@ShamsCharania) October 13, 2025

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε συνεργαστεί ξανά με τους Μπακς ως μέλος των Ουισκόνσιν Χερντ από το 2022 έως το 2024, επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από ένα σύντομο πέρασμα από την Ευρώπη.

Ο 24χρονος είχε ξεκινήσει φέτος την προετοιμασία του με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο αποφάσισε να αποχωρήσει για να συνεχίσει την καριέρα του στην G-League. Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται επίσης ομάδες όπως η Μούρθια, οι Ράπτορς 905, η Μαζεϊκιάι, η Ποντγκόριτσα και ο ΠΑΟΚ.

Η ένταξη του Άλεξ Αντετοκούνμπο στους Μπακς, παρότι μέσω two-way συμβόλαιο, ολοκληρώνει ένα μοναδικό οικογενειακό καρέ στον «μαγικό πλανήτη» του ΝΒΑ.