Σε καραντίνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς και της Εθνικής Ελλάδας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, αναγκάστηκε να απουσιάσει από τη σημερινή (29/9) ημερίδα των Μέσων Ενημέρωσης της ομάδας, καθώς διαγνώστηκε με κορονοϊό κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών του στην Ελλάδα, λίγο πριν μεταβεί στην Αμερική.

Antetokounmpo remains in Greece unable to travel with the illness, but Horst says he could be available for media day via zoom later today https://t.co/9g4qiQECkh — Jamal Collier (@JamalCollier) September 29, 2025

Ο Τζον Χορστ, Γενικός Διευθυντής των Μπακς, ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του Έλληνα αστέρα, ενώ προς το παρόν, δεν έχει δοθεί σαφής εικόνα για το πόσο θα απουσιάσει ο δύο φορές MVP του ΝΒΑ από το προπονητικό καμπ.

Παρόλα αυτά, ο «Greek Freak» υπολογίζεται κανονικά για το camp προετοιμασίας, ενώ στη λίστα των διαθέσιμων παικτών βρίσκεται φυσικά και ο αδερφός του, Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Our crew for camp. pic.twitter.com/MNNrllJnEA — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 28, 2025

Η pre-season των «Ελαφιών» ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου με αγώνα απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ, ενώ το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν 2024-2025 για τους Μπακς είναι προγραμματισμένο για τις 22 Οκτωβρίου εντός έδρας, κόντρα στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Ο 30χρονος φόργουορντ, ο οποίος παρά τη φημολογία περί πιθανής ανταλλαγής φαίνεται να ξεκινά την 13η σεζόν του με τους Μπακς, είχε εντυπωσιακό μέσο όρο 30,4 πόντους, 11,9 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ σε 67 παιχνίδια την περσινή σεζόν, η οποία τελείωσε με τον πρόωρο αποκλεισμό στον πρώτο γύρο των πλέι οφ από τους Ιντιάνα Πέισερς. Ο εννιά φορές All-Star δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι τη σεζόν 2026-27.