Λαμπερές παρουσίες στο ΣΕΦ: Καλομοίρα, Μαριέττα Χρουσαλά και φυσικά... Μαριγκόνα

Ο Ολυμπιακός πέρασε ένα ήρεμο βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας με άνεση της Dubai BC, σε ένα παιχνίδι που είχε τον απόλυτο έλεγχο από την αρχή μέχρι το τέλος.

Ήταν η πρώτη φετινή εντός έδρας εμφάνιση των «ερυθρολεύκων», με τους φίλους της ομάδας να δημιουργούν ζεστή ατμόσφαιρα, ανυπομονώντας να δουν από κοντά τη νέα εκδοχή του συνόλου του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ανάμεσα στους θεατές υπήρξαν και λαμπερές παρουσίες, με την Καλομοίρα να ξεχωρίζει. Η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια βρέθηκε στο Φάληρο για να παρακολουθήσει από κοντά τον Ολυμπιακό και να στηρίξει την αγαπημένη της ομάδα. Μαζί της η Μαριέττα Χρουσαλά, πρώην μοντέλο, επιχειρηματίας και τηλεπαρουσιάστρια.





Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ για την Eurolegue, η αγαπημένη του κοινού Μαριγκόνα, η οποία ανέβασε και σχετική ανάρτηση στο Instagram.