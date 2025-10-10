Βαθμολογία EuroLeague: Στο 2-1 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - Συνεχίζει αήττητη η Ζαλγκίρις
Διαβάστε τα αποτελέσματα καθώς και την βαθμολογία της EuroLeague μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής.
Η 3η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, με τον Ολυμπιακό να μην βρίσκει δυσκολίες απέναντι στη Ντουμπάι BC (86-67) και να πετυχαίνει την δεύτερη του νίκη στη σεζόν.
Ο Ερυθρός Αστέρας έβγαλε αντίδραση μετά την αλλαγή προπονητή και επικράτησε με 86-81 της πρωταθλήτριας Φενέρ στη Τουρκία, η Ζαλγκίρις έκανε το «διπλό» απέναντι στη Μπάγερν (98-70) και παρέμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ στο ισπανικό ντέρμπι η Μπαρτσελόνα «έκοψε» την φόρα της πρωτάρας Βαλένθια (108-102), σε ένα φοβερό παιχνίδι.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα, καθώς και το πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές.
Τα αποτελέσματα
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103
- Παρτίζαν – Αναντολού Εφές 93-87
- Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό 79-82
- Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 84-86
- Παρί – Βίρτους Μπολόνια 90-79
- Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 85-72
- Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας 81-86
- Ολυμπιακός – Dubai BC 86-67
- Μπάγερν Μονάχου – Ζάλγκιρις Κάουνας 70-98
- Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 108-102
Η βαθμολογία
- Ζαλγκίρις Κάουνας 3-0
- Mονακό 2-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
- Ολυμπιακός 2-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
- Βαλένθια 2-1
- Παναθηναϊκός 2-1
- Παρί 2-1
- Μπαρτσελόνα 2-1
- Παρτίζαν 2-1
- Φενέρμπαχτσε 1-2
- Μιλάνο 1-2
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-2
- Αναντολού Εφές 1-2
- Βιλερμπάν 1-2
- Ερυθρός Αστέρας 1-2
- Βίρτους Μπολόνια 1-2
- Μπάγερν 1-2
- Dubai BC 1-2
- Μπασκόνια 0-3