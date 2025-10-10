Βαθμολογία EuroLeague: Στο 2-1 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - Συνεχίζει αήττητη η Ζαλγκίρις

Η 3η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, με τον Ολυμπιακό να μην βρίσκει δυσκολίες απέναντι στη Ντουμπάι BC (86-67) και να πετυχαίνει την δεύτερη του νίκη στη σεζόν.

Ο Ερυθρός Αστέρας έβγαλε αντίδραση μετά την αλλαγή προπονητή και επικράτησε με 86-81 της πρωταθλήτριας Φενέρ στη Τουρκία, η Ζαλγκίρις έκανε το «διπλό» απέναντι στη Μπάγερν (98-70) και παρέμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ στο ισπανικό ντέρμπι η Μπαρτσελόνα «έκοψε» την φόρα της πρωτάρας Βαλένθια (108-102), σε ένα φοβερό παιχνίδι.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα, καθώς και το πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές.

Τα αποτελέσματα

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103

Παρτίζαν – Αναντολού Εφές 93-87

Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό 79-82

Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 84-86

Παρί – Βίρτους Μπολόνια 90-79

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 85-72

Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας 81-86

Ολυμπιακός – Dubai BC 86-67

Μπάγερν Μονάχου – Ζάλγκιρις Κάουνας 70-98

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 108-102

Η βαθμολογία