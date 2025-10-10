Σπορ Βαθμολογία Euroleague Euroleague Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Μπάσκετ

Βαθμολογία EuroLeague: Στο 2-1 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - Συνεχίζει αήττητη η Ζαλγκίρις

Διαβάστε τα αποτελέσματα καθώς και την βαθμολογία της EuroLeague μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής.

Η 3η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, με τον Ολυμπιακό να μην βρίσκει δυσκολίες απέναντι στη Ντουμπάι BC (86-67) και να πετυχαίνει την δεύτερη του νίκη στη σεζόν. 

Ο Ερυθρός Αστέρας έβγαλε αντίδραση μετά την αλλαγή προπονητή και επικράτησε με 86-81 της πρωταθλήτριας Φενέρ στη Τουρκία, η Ζαλγκίρις έκανε το «διπλό» απέναντι στη Μπάγερν (98-70) και παρέμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ στο ισπανικό ντέρμπι η Μπαρτσελόνα «έκοψε» την φόρα της πρωτάρας Βαλένθια (108-102), σε ένα φοβερό παιχνίδι.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα, καθώς και το πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές.

Τα αποτελέσματα

  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103
  • Παρτίζαν – Αναντολού Εφές 93-87
  • Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό 79-82
  • Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 84-86
  • Παρί – Βίρτους Μπολόνια 90-79
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 85-72
  • Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας 81-86
  • Ολυμπιακός – Dubai BC 86-67
  • Μπάγερν Μονάχου – Ζάλγκιρις Κάουνας 70-98
  • Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 108-102

Η βαθμολογία

  1. Ζαλγκίρις Κάουνας 3-0
  2. Mονακό 2-1
  3. Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
  4. Ολυμπιακός 2-1
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
  6. Βαλένθια 2-1
  7. Παναθηναϊκός 2-1
  8. Παρί 2-1
  9. Μπαρτσελόνα 2-1
  10. Παρτίζαν 2-1
  11. Φενέρμπαχτσε 1-2
  12. Μιλάνο 1-2
  13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-2
  14. Αναντολού Εφές 1-2
  15. Βιλερμπάν 1-2
  16. Ερυθρός Αστέρας 1-2
  17. Βίρτους Μπολόνια 1-2
  18. Μπάγερν 1-2
  19. Dubai BC 1-2
  20. Μπασκόνια 0-3

